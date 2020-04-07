العضايلة: لم نحدد بعد مدة وموعد الحظر الشامل

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، بشأن الحظر الشامل الذي قد نلجأ إليه خلال الأيّام المقبلة، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ولتمكين فرق التقصّي الوبائي من أداء دورها بكفاءة وفاعليّة؛ أودّ أن أشير إلى أنّنا لم نحدّد مدّة هذا الحظر أو موعده حتى الآن، مضيفا أنه سنعلن عن ذلك فور اتخاذه، وما يتمّ تداوله من معلومات حول فرض حظر شامل لمدّة ثلاثة أيّام اعتباراً من يوم غد غير صحيح.

وأضاف العضايلة أنه نأمل من جميع المصابين، أو المشتبه بإصابتهم، أو الخاضعين للحجر، أو المخالطين، أن يلتزموا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة وإجراءاتها، وأن لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة القانونيّة أو يعرّضوا غيرهم للمخاطر الصحيّة.

وأهاب العضايلة بكلّ من لديه معلومات عن حالات اشتباه أو مخالطة لمصابين أن يبادر فوراً بإبلاغ وزارة الصحّة أو الدفاع المدني على الرقم (193) وكلّ من يثبت إخفاءه لأيّ معلومات يعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة أيضاً.

وأكد العضايلة،ان هناك قضايا مهمّة قيد البحث والدراسة، مثل استمراريّة التعليم لطلبة الجامعات والمدارس، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي، وآليّات العمل والدوام خلال شهر رمضان المبارك، ورواتب العاملين في القطاع الخاص.