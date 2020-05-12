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العضايلة: لن يسمح للقطاعات التجارية بالعمل في أول أيام العيد

منذ 3 ساعات
أحد شوارع عمان يخلو من المارة أمس بعد اطلاق صفارات الانذار إيذانا بحظر التحول - (تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ردا على تساؤلات عديدة حول السماح للقطاعات التجاريّة بالعمل خلال أوّل أيّام العيد؛ أنّ هذا اليوم سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيراً على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل.

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