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العضايلة: مخالفة التجمعات تشمل جميع الحضور وليس صاحب المناسبة فقط

منذ ساعتين

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن مخالفة التجمعات في الأفراح و الأتراح تشمل جميع الحضور وليس صاحب المناسبة فقط و أمر الدفاع 16 تم اصداره تحديدا للأشخاص غير الملتزمين

وقال العضايلة في مقابلة مع برنامج “يسعد صباحك” على التلفزيون الأردني إنه يجب على الأردنيين التخلي عن سلام اليد والأحضان والتقبيل.

وأضاف العضايلة: نجتهد ونصيب وقد نخطئ في ملف كورونا… والأمور تحت السيطرة

العضايلة: أصعب قرار هو الحظر الشامل وبهذه المرحلة لا نفكر فيه على مستوى المملكة و نأسف لفرضه في الغور الصافي

و أشار العضايلة إلى أن دول كبرى أشادت بأداء الاردن ببداية أزمة كورونا والأمور تحت السيطرة والاردن يعتبر من بين الدول الأقل اصابات بكورونا

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