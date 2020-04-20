العضايلة: منصة إلكترونية جديدة تتيح للمنشآت طلب شمولها بالضمان

عمان-الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ان المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعيّ ستطلق غداً، منصّة إلكترونيّة تتيح للمنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، التقدم بطلب شمول عمّالها الأردنيين وغير الأردنيين بالضمان، بشكل مباشر، ودون الحاجة لمراجعة فروع المؤسّسة.

وأضاف العضايلة ان التوسع بالتصاريح الطارئة والحالات الصحية وزيادة عددها إلى 10 آلاف ضمن ضوابط صارمة، و10 آلاف تصريح يومي للبنوك ولمدة 24 ساعة فقط .

وقال العضايلة، إنه بخصوص الطلبة والزوّار الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، بلغ عدد الطلبات المقدّمة عبر المنصّة الإلكترونيّة لوزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين 23 ألف طلب حتى مساء اليوم.