العضايلة: نتطلع لزيادة أعداد الطلبة المصريين في الجامعات الأردنية

عمان-الغد- قال السفير الأردني في القاهرة أمجد عودة العضايلة، إنه مشاركة فاعلة، وحضور مميز، وفرص أكاديمية جاذبة للدراسة الجامعية للطلبة المصريين في الأردن، اتسمت بها مشاركة الجامعات الأردنية الخاصة، التي تشرفت بزيارة جناحها اليوم في المعرض الدولي التاسع للجامعات والتدريب والمنح في القاهرة EDU GATE.

وأضاف عبر حسابة الشخصي على “تويتر” الاثنين، “نتطلع لزيادة أعداد الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات الأردنية، ضمن جهود ترويج واستقطاب تشاركية وتكاملية، لما يتميز به قطاع التعليم العالي في الأردن من سمعة أكاديمية نفخر بها على مستوى المنطقة.”

وأكد العضايلة أن السفارة الأردنية في القاهرة وعبر الملحقية الثقافية، تسعد بكل خطوة ودور من شأنه خدمة قطاع التعليم العالي في الأردن وتسهيل استقطاب المزيد من الطلبة المصريين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية.