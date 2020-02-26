العضايلة: نتعامل بشفافية وحرص على تدفق المعلومات حول “كورونا”

عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة تتعامل بشفافية وحرص على تدفق المعلومات بخصوص الإجراءات المتخذة لتفادي وصول فيروس الكورونا المستجد إلى الأردن، واستعدادات التعامل معه، وحالات الإصابة إن وقعت، لا قدر الله.

وأضاف العضايلة أنه سيكون هناك بيانات صحفية رسمية يومية، وايجازات إعلامية كلما دعت الحاجة، تصدر عن المختصين في وزارة الصحة، لاطلاع المواطنين ووسائل الإعلام على جهود تفادي وصول المرض للأردن، والاستعدادات للتعامل معه، وحالات الحجر الاحترازي، وحالات العزل إن ظهرت.

وقال العضايلة، إن هذا الجهد والواجب الإعلامي يهدف إلى إعلام الرأي العام والمواطنين بالاستعدادات والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للتعامل مع أي حالة إصابة بالفيروس لا قدر الله والتي تتطلب وعيا وتعاونا والتزاما من المواطنين.

وأشاد العضايلة بمستوى الوعي والحرص الذي يتمتع به المواطنون، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على من يقوم بنشر معلومات مغلوطة أو إشاعات تؤدي إلى إرباك الحياة العامة وقلق للمواطنين وزوار المملكة دون تحري الحقيقة والدقة واستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي. وتدار جهود التعامل مع أي مستجدات حول الفيروس حاليا من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة، وفي ظل تسارع انتشار المرض عالمياً سيتم تفعيل خلية أزمة لدى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتنسيق ومتابعة هذه الجهود، كما أوضح العضايلة.-(بترا)