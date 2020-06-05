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العضايلة: ها نحن نعود بكل شوق لصلاتنا

منذ ساعة واحدة
مصلون يؤدون صلاة أول جمعة بعد إغلاق كورونا

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عمان- الغد – نشر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة تغريدة يهنئ الأردنيين بعودتهم الى الصلاة بعد انقطاع دام اكثر من شهرين بسبب جائحة كورونا
وقال العضايلة في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر إنه :
وكما طمأننا جلالة سيدنا حفظه الله بأنه “قريبا ستقام الصلوات في المساجد والكنائس”
ها نحن نعود بكل شوق لصلاتنا في بيوت الله العامرة بالإيمان والأمان. هذا بفضل الله وحكمة قيادتنا ووعينا والتزامنا جميعاً.
“فاللّهُ خيرٌ حافظاً وهو أرحم الراحمين” صدق الله العظيم
تقبّل الله طاعتكم

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