العضايلة: وضعنا الوبائي خطير جدًا.. والمنظومة الصحية مهددة بالانهيار

عمان -الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الوضع الوبائي في الأردن خطير جدا.

وأضاف العضايلة، في تصريح لإذاعة حياة اف ام، اليوم الخميس، إنه في حال وصول أعداد إصابات كورونا فوق الـ 3 آلاف حالة نشطة في اليوم، سنصل لمرحلة الخطر وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأوضح العضايلة أن المستشفيات حتى اليوم، قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، وأن 90% من الحالات ليست بحاجة الى الرعاية الصحية.

وبين العضايلة أن اعادة فتح القطاعات يوم أمس، رغم ارتفاع أعداد الإصابات، سببه أن الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة مغلقة، ويتوجب الموازنة بين الاقتصاد والصحة.

وأكد الوزير، أن المواطن الأردني، أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية اليوم، والمتمثل بالالتزام بالإجراءات الصحية في ظل ارتفاع الإصابات.

واستبعد العضايلة العودة للإغلاقات الشاملة، مبينًا أن الحكومة قد تلجأ لعزل المناطق التي تسجل ارتفاعا كبيرا في الإصابات.

وحول لجوء الحكومة لـ العزل المنزلي، اوضح ان القرار جاء لتقليل الضغط على المستشفيات، مشيرا أن الحكومة تعول على التزام المواطن في انجاح فكرة العزل المنزلي.