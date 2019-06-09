العضايلة يبحث عرض أثار أردنية في أكبر متاحف العالم بهدف تشجيع السياحة

عمان- بحث السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة مع مدير متحف “الإرميتاج” ميخائيل بيوتروفسكي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، سبل التعاون مع المتاحف الأردنية، وإمكانية عرض قطع أثرية أردنية في المعرض لفترة وجيزة بهدف جذب أنظار 5 ملايين سائح حول العالم يزورون المعرض سنويا إلى الأردن.

وقال العضايلة : “ان الفكرة تهدف إلى عرض أثار أردنية في المتحف لعدة أشهر بهدف تشجيع السياحة وتوقيع اتفاقيات مع متحف يعد من أكبر متاحف العالم ويحوي أكثر 3 ملايين قطعة أثرية”، مبينا أنه بحث خلال اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية بهدف تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب العاملين الأردنيين على ترميم الآثار والعناية بها خلال دورات تقام في المتحف .

وأوضح العضايلة ان بيوتروفسكي أعرب عن استعداد المتحف للمساهمة في إرسال خبراء أثار للعمل مع نظرائهم الأردنيين في مجال التنقيب عن الآثار في الأردن.

وأعلن العضايلة عن أن 3 شركات سياحية روسية جديدة بدأت فعليا بتنظيم رحلات سياحية إلى العقبة.

ويعد درج الأردن من أهم معالم المتحف، وسمي بهذا الاسم في عيد معمودية السيد المسيح من قبل عائلة القيصر التي كانت تتعمد في فجوة جليدية بنهر نيفا الملاصق للمتحف تيمنا بالنهر المقدس. (بترا)