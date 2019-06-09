أخبار محليةالغد الاردني

العضايلة يبحث عرض أثار أردنية في أكبر متاحف العالم بهدف تشجيع السياحة

منذ ساعتين
السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- بحث السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة مع مدير متحف “الإرميتاج” ميخائيل بيوتروفسكي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، سبل التعاون مع المتاحف الأردنية، وإمكانية عرض قطع أثرية أردنية في المعرض لفترة وجيزة بهدف جذب أنظار 5 ملايين سائح حول العالم يزورون المعرض سنويا إلى الأردن.
وقال العضايلة : “ان الفكرة تهدف إلى عرض أثار أردنية في المتحف لعدة أشهر بهدف تشجيع السياحة وتوقيع اتفاقيات مع متحف يعد من أكبر متاحف العالم ويحوي أكثر 3 ملايين قطعة أثرية”، مبينا أنه بحث خلال اللقاء إمكانية توقيع اتفاقية بهدف تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب العاملين الأردنيين على ترميم الآثار والعناية بها خلال دورات تقام في المتحف .
وأوضح العضايلة ان بيوتروفسكي أعرب عن استعداد المتحف للمساهمة في إرسال خبراء أثار للعمل مع نظرائهم الأردنيين في مجال التنقيب عن الآثار في الأردن.
وأعلن العضايلة عن أن 3 شركات سياحية روسية جديدة بدأت فعليا بتنظيم رحلات سياحية إلى العقبة.
ويعد درج الأردن من أهم معالم المتحف، وسمي بهذا الاسم في عيد معمودية السيد المسيح من قبل عائلة القيصر التي كانت تتعمد في فجوة جليدية بنهر نيفا الملاصق للمتحف تيمنا بالنهر المقدس. (بترا)

مقالات ذات صلة

الأمن: الإفراج عن الموقوفين باعتصام المركز الوطني لحقوق الإنسان

منذ 22 دقيقة

الملك للأردنيين: أنتم درع وطننا ومعول بنائه

منذ ساعتين

“الديوان الملكي” يطلق الموقع الإلكتروني للتراث الملكي الأردني

منذ 4 ساعات

الصفدي وهايكو ماس: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل

منذ 5 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock