العضايلة يبحث مع وزيرة الثقافة المصرية تعزيز التعاون الثقافي المشترك

بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية إيناس عبدالدايم، خلال لقائهما اليوم الأحد، سبل توسيع التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين.

ويأتي اللقاء متابعةً لما تم تحقيقه من تعاون مشترك في المجال الثقافي، وتأكيداً للحرص على تطبيق البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين، والذي وقعته وزيرة الثقافة هيفاء النجار ونظيرتها المصرية إيناس عبدالدايم في تشرين أول من العام الماضي في عمّان، والتطلّع المشترك للبناء على الفرص العديدة والمثمرة التي يوفرها البرنامج في مختلف أوجه الثقافة والفن وتبادل الخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة في هذا المجال.

وأكد السفير العضايلة والوزيرة عبدالدايم، خلال لقائهما في مقر وزارة الثقافة المصرية في القاهرة، الحرص المشترك على تنويع وتعزيز المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي سيشهدها العام الحالي في البلدين، خصوصاً في ظل نجاح أوجه التعاون الثقافي في العام الماضي، الذي شهد عديد الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بالتزامن مع احتفالات المملكة بمئوية الدولة الأردنية.

وتم، خلال اللقاء، استعراض المناسبات والفعاليات القادمة للتعاون الثقافي والفني بين مصر والأردن، خصوصاً وان المملكة ستحل ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى تأكيد الوزيرة عبدالدايم حرص مصر على توسيع باكورة مشاركتها في مهرجان جرش صيف هذا العام.