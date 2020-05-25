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العضايلة يبشر الأردنيين بانفتاح أوسع في الوضع العام (فيديو)

منذ ساعتين
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، إن وباء كورونا تحت السيطرة، وإن الوضع العام يتجه إلى الانفتاح بشكل أوسع خلال أيام.

وأضاف العضايلة في تصريح لإذاعة “جيش إف إم”، أنه “سيتم فتح المزيد من القطاعات وعودتها للعمل خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أنه “على مدار 3 اشهر الماضية كان الاردن يقدم أنموذجا يومياً على مستوى العالم في طريقة تعامله مع هذا الوباء”.

وبين أنه “سيتم عقد اجتماعات للحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء لتقييم المرحلة والأداء، وعليه سيتم اتخاذ العديد من القرارات”.

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