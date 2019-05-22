العضايلة يدعو لتحرك شعبي ورسمي لمواجهة “صفقة القرن”

أحمد التميمي

إربد- قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة، إن إجراءات ما يعرف “بصفقة القرن” بدأت تطبق على ارض الواقع من خلال اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأميركية للقدس وقومية الدولة وضم الجولان.

وأضاف العضايلة خلال حفل إفطار نظمته فروع حزب جبهة العمل الإسلامي في اربد مساء الثلاثاء، بحضور جمع من وجهاء مدينة اربد وقيادات الحركة الإسلامية، أن تلك الإجراءات هي ليس مبادرة تتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية وتتحدث عودة اللاجئين وحل الدولتين إنما إجراءات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار العضايلة إلى أن المطلوب في هذه المرحلة الوقوف صفا واحدا بجانب الوطن بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والعرقية، متسائلا هل هذه الحكومة قادرة على مواجهة الخطر الصهيوني في ظل الأزمات الداخلية التي تعيشها الحكومات والفساد المالي والإداري الذي ما يزال ينخر في جسم الدولة.

وأكد العضايلة على ضرورة التحرك شعبيا ورسميا في مواجهة صفقة القرن لما تمثله من تهديد للأردن وتصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمة أمام نكبة جديدة أسوا من نكبة فلسطين التي صادف ذكراها قبل أيام.

وطالب العضايلة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي واتفاقية وادي عرفة ردا على الصفقات المشبوهة الذي يمارسها الكيان الصهيوني عبر مشروعهم الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية، عبر” صفقة القرن”.

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