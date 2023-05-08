العضايلة يشارك بندوة إحياء ذكرى النكبة

شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في فعاليات فى الندوة التي عقدت، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إحياءً للذكرى الـ57 للنكبة الفلسطينية.

وقال العضايلة، في كلمته خلال الندوة التي شارك فيها المندوبون الدائمون للدول العربية وقيادات سياسية فلسطينية، إن “استمرار إحياء هذه الذكرى يقدّم الدليل اليقين على مظلمة الشعب الفلسطيني وتمسّكه بحقه وبقاء قضيته العادلة حيّةً تتربع على رأس القضايا الدولية، والقضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. وأكد أن الحل العادل لهذه القضية يكمن بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الارض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967.

ولفت، في هذا الصدد، إلى أهمية ملف اللاجئين الفلسطينيين، الذي يبقى أحد أبرز مرتكزات هذه القضية الفلسطينية، ومطلباً أساسياً لحلها، وعنواناً بارزاً في مسيرة ما تعرّض له الشعب الشقيق منذ وقوع الاحتلال اللاشرعي، وإن هذا يتطلب أن يكون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 194 وبما يضمن الحق في العودة والتعويض.

وأكد أن الأردن، الذي يعتز بوقوفه إلى جانب أخوته الاشقاء الفلسطينيين، يؤكد دوماً على هذه الثوابت، ويدعو الأطراف الدولية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للاستمرار في تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، وأن على المجتمع الدولي لتعزيز دعمه وجهوده لتوفير الدعم المالي للوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.