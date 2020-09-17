العضايلة يعتذر للأردنيين: نعمل ونجتهد ونخطئ ونصيب

عمان – الغد – اعتذر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، عن أي خلل أو إرباك الذي قد تسببه القرارات الحكومية فيما يخص التعامل مع جائحة كورونا.

وقال العضايلة في إيجاز صحفي اليوم الخميس “نحن نعتذر عن أيّ خلل أو إرباك يسبّبه اتخاذ هذه القرارات؛ فنحن تأتينا بشكل يومي العديد من التوصيات من الجهات المختصّة، وتتغيّر بموجبها القرارات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة التي تختلف من يومٍ لآخر”.

وفي الوقت نفسه، شدد العضايلة على أن الحكومة تدرك أنّ بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات؛ لكنّنا مضطرّون لاتخاذها من أجل حمايتكم. نعمل ونجتهد، ونخطئ أحياناً ونصيب في أحيان أخرى.

لكنه لفت إلى أن الأردن ليست الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة، فالعديد من دول المنطقة والعالم عادت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات في ضوء تطوّرات الحالة الوبائية، وقامت بتشديد القيود وأغلقت بعض القطاعات.

وختم “نتطلّع لليوم الذي تستقرّ فيه الحالة الوبائيّة، وننتهي فيه من اتخاذ القرارات الصعبة؛ والذي نأمل أن لا يطول بمشيئة الله”.