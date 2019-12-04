أخبار محلية

العضايلة ينعى الزميل عبدالله مياس

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– نعى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، اليوم الأربعاء، الزميل عبدالله مياس، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أمس الثلاثاء، بعد مسيرة مهنية حافلة في وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأعرب العضايلة عن صادق التعازي والمواساة لذوي الفقيد وعائلته ولأسرة وكالة (بترا) والأسرة الصحفية الأردنية، داعيا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
وكان الزميل الفقيد مياس شغل منصب مساعد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، كما عمل مديرا لمكتب الوكالة في العاصمة العراقية بغداد.  (بترا)

مقالات ذات صلة

“الاقتصاد النيابية” تدعو لإزالة جميع معيقات الاستثمار

منذ 13 ساعة

الفايز يتسلم تقرير “المحاسبة 2018”

منذ 13 ساعة

داﻻس تشارك في احتفالية مجموعة ريكسوس العالمية

منذ 13 ساعة

173 مليون دينار التزامات مالية مستحقة للجامعات

منذ 14 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock