العضايلة ينعى الزميل عبد الحميد المجالي

عمان – نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة مدير الإذاعة الأردنيّة الأسبق الدكتور عبد الحميد مسلّم المجالي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

واستذكر العضايلة جهود الفقيد، وإسهاماته في جميع المواقع التي شغلها؛ مشيداً بمسيرته المميّزة وعطائه ومهنيّته. وقدّم العضايلة أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعموم الأسرة الإعلاميّة الأردنيّة، ولذوي الفقيد، ضارعاً إلى الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته.

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