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العضايلة يوضح بلاغ مباشرة العمل من 31/5

منذ 33 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة

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عمان – الغد – أوضح وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن “بلاغ رئيس الوزراء الذي صدر أمس حول مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م، يتربط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، إذ سيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من تاريخ 31/5/2020م”.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن “هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّر عودتهم إلى العمل بتاريخ 26/5/2020م على ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها”.

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