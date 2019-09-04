“العطاء من أجل الخير”.. مبادرة جديدة من مجموعة “IHG”



عمان- أطلقت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال الأردن مبادرة “العطاء من أجل الخير” كجزء من برنامج “الضيافة الحقيقية من أجل الخير” الذي يشجع على العمل مع الشركاء والمنظمات الخيرية بهدف دعم المجتمعات المحلية ومساعدة الناس على تعلم مهارات الضيافة لبناء مستقبلهم المهني.

وترتكز مبادرة “العطاء من أجل الخير” التي تستمر طوال شهر أيلول (سبتمبر) الحالي على القيام بعمل تطوعي لإنماء البيئة أو تنظيم نشاط يركز على الصحة واللياقة البدنية.

وهكذا، فإن أكثر من 150 مشاركاً من مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، بما في ذلك المدير العام لفندق إنتركونتيننتال الأردن كارلوس مالياروداكيس، والمدير العام لكراون بلازا البحر الميت والهوليدي ان البحر الميت ايمانويل ستفراكاكاكس، إضافة الى زملائه وعاملين في كراون بلازا عمان وكراون بلازا بترا، قاموا جميعا بتنظيف شاطئ البحر الميت من جميع النفايات، وذلك يوم الأحد 1 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وبعد النجاح الكبير الذي تحقق العام الماضي بمشاركة ما يقارب 130,000 زميل من جميع أنحاء العالم، تأمل IHG في مشاركة أكبر هذا الشهر من جميع العاملين في فنادقها لإنجاح هذه المبادرة بما فيه خير للمجتمعات المحلية كافة.

وتعد مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مؤسسة عالمية تدير تسع علامات تجارية فندقية من بينها فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، هوتيل إنديغو، فنادق ومنتجعات كراون بلازا، فنادق ومنتجعات هوليداي إن، هوليداي إن إكسبريس، وستيبردج سويتس، وكاندلوود سويتس، إضافة إلى العلامتين التجاريتين الجديدتين فنادق إيفن وفنادق ومنتجعات هوالوكس. وكما تدير أيضا أكبر برنامج للاحتفاظ بولاء عملاء الفنادق في العالم، وهو برنامج “Priority Club Rewards” الذي يضم نحو 63 مليون عضو حول أرجاء العالم.

وتقوم مجموعة “آي إتش جي” بامتيازات تشغيل، تأجير وامتلاك ما يزيد على 4,400 فندق، وأكثر من 658,000 غرفة في 100 بلد ومنطقة، ولديها ما يزيد على 1100 فندق في طور الإنشاء.