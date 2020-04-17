“العطابي”.. عائلة خرجت أجيالا من لاعبي كرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – دخلت عائلة العطابي في “قاموس” الرياضة الأردنية بكل فخر واقتدار، بعد أن قدمت اجيالا يشهد لها تاريخ كرة اليد، حيث ارتبط اسمها بهذه اللعبة من خلال كوكبة من النجوم التي ساهمت بشكل كبير في تتويج الفرق بالعديد من الألقاب، وساهمت ايضا في تحصيل المنتخبات الوطنية على النتائج والإنجازات الثمينة.

وعلى مدار سنوات طويلة قدمت عائلة “العطابي” اللاعب تلو الآخر، واختصت في مجال كرة اليد، ونظرا لوجود هذه العائلة في إربد، فقد شهدت هذه المدينة ولادة النجوم، والتي استهلت بالمخضرم نايف الذي برز مع فريق العربي لاعبا في الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول، والذي حقق معه افضل الإنجازات خصوصا في فترة الثمانينيات، تبعه المتألق دوما شقيقه اسماعيل الذي برع مع العربي في تحقيق أفضل الإنجازات على الإطلاق، قبل أن يطل شقيقهما محمد الذي أبدع مع البارحة ثم انتقل إلى الأهلي.

ولم تتوقف قافلة العطابي عند هذا الثلاثي، فقد برز شقيقهم خالد الذي استهل مشواره مع فريق الجليل، ثم السلط والعربي، ثم جاء الدور على شقيقهم عبدالله، الذي لفت الانتباه مع الفرق التي مثلها والتي بدأت مع العربي ثم السلط والعودة الى العربي من جديد.

الرباعي نايف واسماعيل ومحمد وخالد وبعد أن قرر الاعتزال، بقي على مقربة جدا من معشوقتهم، حيث اتجه كل منه الى مجال التدريب، حيث تناوب نايف على تدريب العديد من الفرق (الجليل والعربي وكفرسوم والكتة والسلط)، وعمل محمد مدربا لفريق العربي، مثلما عمل خالد مدربا في السلط والعربي. بينما اتجه اسماعيل الى مجال التدريب ولكن في جامعة اليرموك.

ونظرا لعشق هذه العائلة للعبة كرة اليد، فقد احبها الأحفاد وتعلقوا بها منذ الصغر، فظهر محمد نايف بصورة جميلة مع فرق الجليل وكفرسوم والسلط، ومثله ايضا شقيقه أحمد الذي برز مع فرق كفرسوم والعربي والسلط، ثم محمود الذي نجح مع فريقي كفرسوم والعربي، ثم برز شقيقهم يوسف مع فريق العربي، وحاليا يدرس في تركيا ويمارس اللعبة مع فريق كارابوك التركي.

نجلا اسماعيل (عدي وعروة) مارسا اللعبة مع فريق كفرسوم وأن ظهرت ميول الأخير مع كرة القدم إلى جانب كرة اليد.

أنجال محمد ظهروا بصورة ملفتة للانتباه بعد أن برزوا مع فرق الفئات العمرية في النادي العربي وهم (حسن وأحمد ووسيم ونسيم وسادن)، في الوقت الذي ظهر فيه نجل عبدالله جهاد مع فرق الفئات بالنادي العربي، ومن أقرباء هذه العائلة يلعب في صفوف فرق العربي أيضا مالك يوسف وخليل ابراهيم.

تستحق هذه العائلة التحية والتقدير على ما قدمته للرياضة الأردنية على وجه العموم، وكرة اليد خصوصا، حيث شارك أغلب الأسماء مع المنتخبات الوطنية، وساهموا في تحصيل النتائج المميزة.