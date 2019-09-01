العطارات.. بدء إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي العام المقبل

رهام زيدان

عمان– قال مستشار مشروع العطارات للصخر الزيتي بسام قاقيش إنه من المخطط ان يبدأ انتاج الكهرباء من محطة الصخر الزيتي العام المقبل ضمن الجدول الزمني المحدد.

وبين في عرض قدمه خلال جولة ميدانية على موقع المحطة في عطارات أم الغدران الأربعاء الماضي أن الأردن يزخر بكميات كبيرة من الصخر الزيتي، حيث تشير الدراسات إلى أن الأردن يحتوي على نحو 40 إلى 70 مليار طن من الصخر الزيتي، وهو من أكبر الاحتياطيات العالمية، مبينا أن الصخر الزيتي في الأردن يتميز برطوبة عالية جدا تزيد من جدواه الاقتصادية.

وأكد أن دراسات المشروع اعدت مع جميع المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية مؤكدا عدم وجود أي آثار بيئية سلبية للمشروع على منطقة العمل.

وبين ان مشروع الصخر الزيتي سيوفر أكثر من 300 مليون دولار سنويا من الاستنزاف من العملات الأجنبية حيث انه مصدر محلي ولا يتم استيراده، فيما تبلغ كلفة مشروع العطارات والذي يهدف إلى توليد الكهرباء من الصخر الزيتي نحو 2.1 مليار دولار، وهو بذلك يعد أكبر مشروع استثماري في الأردن قامت البنوك العالمية من خلال ائتلاف مالي كبير بتمويله لما له من جدوى كبيرة، كما أن الاعتماد على المصادر المحلية مثل الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء يحقق الاستقلالية للأردن في مجال أمن التزود بالطاقة الكهربائية.

إلى ذلك تؤكد بينات الشركة أن استخدام الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء يساهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة إذا ما تم مقارنتها بالأسعار التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في المرحلتين الأول والثانية من مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح.

كما تتوافق بحسب الدراسات الأسعار المتعاقد عليها في مشروع الصخر الزيتي مع الأسعار وكلف انتاج الكهرباء من المصادر التقليدية مثل الغاز والوقود التي نقوم باستيرادها من خارج الأردن والتي تؤدي إلى نزيف العملات الصعبة وتضع ضغطا كبيرا على توفير الاحتياطي من العملات الأجنبية، حيث تصل فاتورة الأردن من المستوردات النفطية حوالي (2.5) مليار دينار.

فنياً، تؤكد الشركة ان انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يساهم في احداث استقرار في الشبكة الكهربائية مقارنة في الكهرباء المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي تعتمد على عوامل الطبيعة من شمس ورياح، والذي بات يؤثر عليها كثيرا عوامل التغير المناخي. هذا بالإضافة إلى ارتفاع كلف التخزين في مشاريع الطاقة المتجددة والتي تعتمد على ساعات الذروة.

وتشير الدراسات الفنية للشركة أن مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي تقوم باستحداث أضعاف فرص العمل وديمومة هذه الوظائف طيلة مراحل الإنتاج وليس فقط مراحل البناء. الأمر الذي ينعكس على المجتمعات المحلية وتحسين مستويات المعيشة فيها.

وتدفع شركة العطارات رسوما للحكومة تسمى (Royalty Fees) مقدارها 1.5 دينار للطن الواحد، وتبلغ الكلفة المتغيرة لمشروع الصخر الزيتي حوالي 1 سنت للكيلواط، في المقابل فان مشاريع الطاقة المتجدد تدفع كلفه مقدارها 10 سنتات للكيلواط ككلفة تخزين.

وبحسب بيانات لشركة الكهرباء الوطنية فان الأردن استورد في العام 2017 حوالي 10 ملايين برميل من النفط استخدم ما نسبته 40 % منها لإنتاج الكهرباء، إذ بلغت فاتورة النفط في ذلك العام حوالي 2.5 مليار دينار.