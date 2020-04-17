“العطارات” ترفع مساهمتها لـ 200 ألف دينار لدعم مواجهة كورونا

عمان-الغد- يشكل إنتشار فايروس كورونا تحد هائل لمعظم الدول في العالم ، كما يشكل أيضا تحد للمملكة الأردنية الهاشمية. هذا و قد قامت الحكومة بالعديد من الخطوات التي تتسم بالجرأة و الشجاعة لإحتواء هذا الفايروس و منعه من الانتشار في الأردن.

بالرغم من أن مشروع العطارات لتوليد الطاقة بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لا يزال تحت الإنشاء ، الا أن شركات العطارات إدارة و موظفين قد قامت في نهاية شهر آذار بجمع 100,000 ألف دينار و تقديمها لوزارة الصحة كنوع من المساهمة و التكافل مع جهود الوزارة في إحتواء الفايروس.

مع إنطلاق صندوق همة وطن ، قامت شركات العطارات بالإستجابة مجددا لنداء الحكومة الأردنية ، و قد ساهمت بمبلغ 100,00 الف دينار أخرى لصندوق همة وطن و الذي تم إنشاءه بغرض المساهمة في محاربة فايروس كورونا، هذا و قد بلغ مجموع مساهمات شركات عطارات الى 200,000 ألف دينار أردني مؤكدة بذلك دعمها المتواصل للأردن و خصوصا في مثل هذه الاوقات العصيبة.

و أيضا قام فريق المسؤولية المجتمعية في شركات العطارات بالإستجابة السريعة لطلب البرلمان الأردني و المتمثل في تقديم طرود غذائية عددها 200 لعمال المياومة و المحتاجين خلال هذه الظروف الصعبة.

ندعو للمصابين بهذا الفايروس بالشفاء العاجل، و أيضا ندعو بالتوفيق و السلامة للمرضى و كبار السن و لمن هم في الصفوف الأمامية من فرق طبية و خدمية و جميع العاملين في مواجهة إنتشار فايروس كورونا.

كلنا ثقة بأن الأردن سينتصر في مواجهة فايروس كورونا و ذلك في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه و بجهود دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم.

عن شركات العطارات

يتكون إئتلاف شركات العطارات من شركة عطارات للطاقة (APCO) و شركة عطارات مايننغ كومباني (AMCO) و شركة عطارات أوبريشون اند مينتينانس كومباني (OMCO).

APCO هي شركة المشروع المسؤولة عن تطوير وإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي في الأردن. AMCO و OMCO هي شركات تابعة لـ APCO المسؤولة عن توريد الصخر الزيتي وخدمات التشغيل والصيانة.

يقع موقع المشروع في منطقة عطارات ام الغدران على بعد 110 كم جنوب شرق عمان. يتم حاليًا إنشاء محطة توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي التي تعمل بقدرة 470 ميجاوات (صافي) وأعمال المناجم قيد التنفيذ حاليًا و من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري في عام 2020.

يعد المشروع أكبر استثمار أجنبي داخلي في الأردن بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي وأيضًا أكبر مشروع صيني ضمن مبادرة حزام واحد طريق واحد. يوفر المشروع أكثر من 1000 فرصة عمل طويلة الأجل للأردنيين. كما أنه المشروع الأول الذي يستخدم مورد الصخر الزيتي المحلي وهو مهم للغاية من الناحية الاستراتيجية ، من حيث أمن الطاقة حيث سيسهم في تقليل اعتماد الأردن على الغاز والنفط المستوردين.