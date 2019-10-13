شركات وأعمال

“العطارات للطاقة” تقيم يوما طبيا مجانيا في ام الرصاص

منذ 58 دقيقة

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عمان – اقامت شركة عطارات للطاقة أول من أمس بالتعاون مع نادي شباب قضاء ام الرصاص وشركة الجنوب للخدمات الطبية (مشغل الخدمات الطبية للشركة) يوما طبيا مجانيا في قضاء ام الرصاص بلواء الجيزة.
وصرحت شركة العطارات للطاقة ان فريقا طبيا مكونا من ستة أطباء عامين
وطبيبي أسنان وثلاثة ممرضين شاركوا في اليوم الطبي المجاني حيث تم معالجة وصرف الأدوية المجانية لعدد من أهالي المنطقة، اضافة الى اجراء الفحوص الطبية وإعطاء المشورات الطبية اللازمة.
ويأتي هذا اليوم الطبي المجاني من ضمن خدمات المسؤولية الاجتماعية المستدامة لدعم المجتمع المحلي في ام الرصاص، حيث عبر أهالي المنطقة عن شكرهم للكوادر المشاركة ولشركة العطارات لاسهامهم في إنجاح هذا اليوم
ودعمهم المستمر للفعاليات الخيرية والخدمات المجتمعية في منطقة ام الرصاص ودعم المجتمع المحلي هناك.

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