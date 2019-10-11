“العطارات للطاقة” توقع 20 اتفاقية لتشغيل 250 أردنيا

رهام زيدان

عمان- وقعت شركة العطارات للطاقة مؤخرا 20 اتفاقية مع شركات ومقاولين محليين لتوفير حوالي 250 وظيفة لأردنيين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم الشركات المحلية وتوفير فرص العمل فيها، حيث تقدم هذه الشركات عدة خدمات تتضمن الأمن والحماية والنظافة والاثاث ومزود الإنترنت والتأمين وغيرها.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للعطارات جيسون بوك وممثلي الشركات بحضور ممثل عن وزارة العمل.

وقال بوك في كلمة له خلال حفل التوقيع إن مشروع العطارات للصخر الزيتي وفر أكثر من 1000 وظيفة لأردنيين خلال مرحلة الانشاء حيث تم العمل مع أكثر من 30 شركة محلية من كبرى الشركات العاملة في المملكة في مختلف القطاعات، وذلك خلال 30 شهرا من العمل ، بعقود تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار.

وقدر حجم الوفر الذي سيحققه المشروع بعد بدء تشغيله بنحو 300 مليون دولار نتيجة انخفاض مستوردات الغاز بعد دخول الطاقة المنتجة من الصخر الزيتي على الشبكة، وبالاعتماد على مصدر محلي للطاقة في وقت يتمتع فيه الأردن بوجود احتياطيات من الصخر الزيتي تصل إلى نحو 70 مليار طن.

من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب قيس زيادين إن على الحكومة دعم الاستثمارات الموفرة لفرص العمل وتذليل العقبات التي تواجهها وتقلل من خروج العملة الصعبة لقاء استيراد الطاقة بأسعار مكلفة.

يذكر أن كلفة مشروع العطارات، والذي يهدف إلى توليد الكهرباء من الصخر الزيتي، تصل إلى نحو (2.1) مليار دولار، وهو بذلك يعد أكبر مشروع استثماري في الأردن قامت البنوك العالمية من خلال ائتلاف مالي كبير بتمويله لما له من جدوى كبيرة، كما أن الاعتماد على المصادر المحلية مثل الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء يحقق الاستقلالية للأردن في مجال أمن التزود بالطاقة الكهربائية.

وتؤكد بيانات الشركة أن استخدام الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء يساهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية بأسعار منافسة إذا ما تم مقارنتها بالأسعار التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في المرحلتين الأول والثانية من مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح.

وتدفع شركة العطارات رسوما للحكومة تسمى (Royalty Fees) مقدارها (1.5) دينار أردني للطن الواحد، وتبلغ الكلفة المتغيرة لمشروع الصخر الزيتي حوالي (1.0) سنت أميركي للكيلواط، في المقابل فان مشاريع الطاقة المتجدد تدفع كلفة مقدارها (10.0) سنتات أميركي للكيلواط ككلفة تخزين.

وبحسب بيانات لشركة الكهرباء الوطنية فان الأردن استورد في العام 2017 حوالي 10 ملايين برميل من النفط استخدم ما نسبته 40 % منها لإنتاج الكهرباء، إذ بلغت فاتورة النفط في ذلك العام حوالي 2.5 مليار دينار.