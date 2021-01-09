العطية يحاول اللحاق ببيترهانسل في رالي داكار

الرياض – ابدى القطري ناصر العطية صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برالي داكار في فئة السيارات، ثقته في اللحاق بالمتصدر الفرنسي ستيفان بيترهانسل في الأسبوع الثاني.

وقال العطية ، الذي يتأخر عن بيترهانسل بخمس دقائق و53 ثانية، في تصريحات نشرها فريقه “تويوتا جازو ريسينج” ، إنه راض عن أدائه في الأسبوع الأول برالي داكار المقام بالسعودية ، معربا عن تفاؤله بالنسبة للمراحل الست المتبقية.

وقال السائق القطري بطل رالي داكار أعوام 2011 و2015 و2019 “سأقدم أفضل ما لدي في الأسبوع الثاني للحاق بستيفان. مازال الطريق طويلا وسأقدم أفضل ما لدي”. – (إفي)