العطية يشارك في رالي باها إسبانيا

عمان – الغد – يخوض ناصر بن صالح العطية بطلُ رالي داكار 4 مرات، رالي باها إسبانيا، الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم لراليات ال (كروس كانتري باها)، بمشاركة (92) سيارة في منطقة أراغون وسط إسبانيا في مراحل خاصة يبلغ طولها (595 كم)، من أصل (874.40 كم)، حيث تقام مرحلتان في اليوم الأول بطول (205 و230 كم) على الترتيب بينما يختتم الرالي يوم الأحد بمرحلة يبلغ طولها (160 كم).

وتتنافس في الرالي (35) سيارة في فئة تي 1، بينما تدخل (36) سيارة منافسات فئة تي 3 للمركبات خفيفة الوزن، وتشارك (21) سيارة في فئة تي 4، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا في الأعوام الأخيرة.

ويتقدم ناصر العطية رفقة ملاحه ماتيو بوميل في الرالي المشاركين، بهدف الفوز في ظل الترشيحات التي تنصب في مصلحته لما يتميز به من قدرات كبيرة في منافسات الرالي التي تمتد ليومين في ثلاث مراحل خاصة بالسرعة، والقدرات والمهارات.

وسبق للعطية الفوز بهذا الرالي أربع مرات في الأعوام: 2008 و2016 و2017 و2021، وستكون مشاركته بمثابة الدفاع عن اللقب لتعزيز مكانته في البطولة.

وتضم قائمة المشاركين أسماء أخرى مهمة مثل سائق فريق أكس رايد الأرجنتيني سيباستيان هالبيرن والبولندي كريستوف هولوفتيتس والثنائي البرتغالي جواو فيريرا وأليخاندرو مارتينز.

وبجانب ناصر العطية مع فريق تويوتا، والسعودي يزيد الراجحي بنفس الفريق، يدخل فريق أوفردرايف بـ3 سيارات تويوتا هايلوكس أخرى مع الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني والهولندي إيريك فان لون والبرازيلي لوكاس مورياس.