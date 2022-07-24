“العفاف الخيرية”.. تزف 34 عريسا وعروسا

عمان- الغد- في أجواء من البهجة والفرح والسرور، نظمت جمعية العفاف الخيرية مساء الجمعة حفل زفاف جماعي بمشاركة (34) عريسا وعروسا في مدارس سنابل الخير. حيث بدء الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم أقيمت زفة كبرى للعرسان والعرائس حيث دخل الموكب إلى قاعة حفل النساء في أجواء احتفالية حيث علت الزغاريد وسط ترحيب الحاضرات بالعرائس. وفي حفل الرجال رحب عريف الحفل د.محمد الأسود بالحضور والضيوف مباركا للعرسان زواجهم. ووسط تفاعل الحضور ومشاركتهم قدمت فرقة شذى الفنية وصلات عدة إنشادية نالت إعجاب الحضور الذين شاركوا العرسان في حلقات الدبكة التي أقيمت بهذه المناسبة.

وألقى د.منذر زيتون نائب رئيس الجمعية مندوبا عن الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية كلمة هنأ فيها العرسان وقدم الشكر للمتبرعين والمساهمين وفي مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني ومدارس سنابل الخير. وقال: “إن الجمعية وحرصا منها على الاستمرار في تنظيم حفلات الزفاف الجماعية خلال فترة “كورونا” تعمل لمساعدة الشباب على الزواح.

ثم قدم السيد عبد الحميد الصقري مساعد مدير عام البنك الإسلامي الأردني نقوط للعرسان المشاركين في الحفل كما سلم د.منذر زيتون نقوط وهدية للعرسان.

وفي حفل النساء سلمت مندوبة عن البنك الإسلامي الأردني نقوط للعرائس.

من جانبه قدم مدير الجمعية مفيد سرحان الشكر للبنك الإسلامي الأردني وللمتطوعين والمتطوعات ولمجموعة القدس الكشفية التي أشرفت على استقبال العرسان والضيوف وخدمتهم. كما شكر المتبرعين من مؤسسات وأفراد مؤكدا أن ذلك يعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع الواحد.

وقدم شكره وامتنانه إلى أسرة مدارس سنابل الخير وإدارتها على ما بذلوه من جهود خلال أيام لإخراج الحفل بصورة تليق بهذا الفرح الكبير.

وقال: “إن جهود رجال الأمن العام كانت كبيرة ومقدرة من الجميع حيث أشرفوا لساعات على تسهيل وصول مراكب العرسان وذويهم والمدعوين إلى موقع الحفل ومغادرتهم.

مؤكدا أن روح التعاون بين الجميع تعطي الصورة المشرقة عن مجتمعنا الأردني”.

وثمن سرحان دور وسائل الإعلام في نشر أخبار الحفل في مختلف مراحل الإعداد ويوم الاحتفال مما مكن الكثيرين من متابعة فقرات الحفل داخل الأردن وخارجه. مشيرا إلى أن الجمعية حريصة على إبراز الصورة المشرقة ونشر رسالة العفة والخير إلى العالم، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسرة لتحديات كبيرة وتسعى جهات عديدة إلى التنفير من الزواج.

ويذكر أن الجمعية قدمت جهازات العرائس وأثواب الزفاف وبدلات العرسان كما قدمت غرف نوم للمشاركين ومجموعة من الهدايا الأخرى. وتبرعت مجموعة من صالونات التجميل بتجميل العرائس مجانا.

وتسلم الجمعية خلال الأيام المقبلة هدايا أخرى وأدوات منزلية وكهربائية.