“العفاف الخيرية” تنظم دورة تثقيفية للمقبلين على الزواج

عمان-الغد- ضمن استعداداتها لتنظيم حفل الزفاف الجماعي الحادي والثلاثين، نظمت جمعية العفاف الخيرية دورة تثقيفية للعرسان والعرائس المشاركين في الحفل.

تضمنت الدورة ورشة تدريبية بعنوان: “أسرار السعادة الزوجية والعلاقة مع أهل الزوج وأهل الزوجة” أدارها د. محمد الأسود، تناولت أهم الأسباب التي تسهم في تحقيق السعادة وأن السعادة قرار يتخذه الإنسان، كما تناولت الورشة أهمية العلاقات الجيدة مع أهل الزوج وأهل الزوجة ودورها في إنجاح الحياة الزوجية.

وفي محور الصحة والزواج والعلاقات الخاصة بين الزوجين، تحدث د. أحمد عبد الواحد للعرسان، وتحدثت د. مريم النجار للعرائس حول الأمور الصحية التي تهم الأزواج الجدد، خصوصا في الأيام الأولى من الزواج. وفي محور الحقوق والواجبات الزوجية، تحدث د. منذر زيتون، مبينا أهمية أن يكون الالتزام متبادلا من كلا الزوجين، وضمن الضوابط الشرعية التى حددها الإسلام وأثر ذلك في تحقيق الاستقرار الأسري.

وقدم مدير الجمعية مفيد سرحان عرضا لمراحل الإعداد لحفل الزفاف الجماعي وبرنامج الحفل. وما قدمته الجمعية وستقدمه من مساعدات وهدايا للأزواج المشاركين.

وفي ختام الدورة، سلم د. منذر زيتون نائب رئيس جمعية العفاف الخيرية الشهادات على المشاركين والمشاركات في الدورة.