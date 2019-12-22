العفالق: أعداد زوار الأحساء بتزايد مستمر

محمد أبو الغنم

الأحساء- أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه وليد بن حسن العفالق، أن محافظة الأحساء شهدت انتعاشاً وارتفاعاً في عدد السياح، لاسيما مع تفعيل التأشيرة الإلكترونية للسياح القادمين من خارج المملكة.

وتوقع أن تشهد مزيداً من الإقبال خصوصاً مع الزخم الإعلامي في الأحساء هذه الأيام لاحتضانها اجتماعات الدورة الـ25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة الـ22 للمجلس السياحي العربي للسياحة، بحضور الدول الأعضاء كافة والعديد من المنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام العربية والعالمية.

وأضاف العفالق، الذي تشغل شركته موقع جبل القارة الوجهة السياحية الأولى بالأحساء، أن المحافظة ما تزال بحاجة لمزيد من الاستثمارات، وعدها بيئة خصبة ينتظرها مستقبل سياحي مشرق.

واتفق مدير عام مدينة جواثا السياحية سعيد الجبران مع سابقه، مؤكداً أن تسليط الضوء على مقومات الأحساء يرفع من معدلات السياح والزوار.

وأوضح أن الأحساء تشهد نقلة نوعية في بنيتها التحتية والخدمات المقدمة فيها، يدعمها في ذلك إرث عريق وتاريخ مستمد من الحضارات التي عاشت على أرضها، لتعكس الوجه الحضاري والمشرق للمملكة.

يذكر أن الأحساء، تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية العالمية، لما تحتضنه من مواقع تراثية وتاريخية وتنوع في طبيعتها، واعتمدت رسمياً العام الماضي، كخامس المناطق السعودية المسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونيسكو).