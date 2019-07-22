“العقاري المصري العربي” يرعى ملتقى برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في العقبة

عمان- الغد – أعلن البنك العقاري المصري العربي عن رعايته الملتقى الأول لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض تحت عنوان “برامج التمويل الميسرة وضماناتها للشركات الصغيرة والمتوسطة في محافظة العقبة” برعاية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف أحمد بخيت ونائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس؛ حيث هدف الملتقى الى عرض وشرح آلية وكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن القطاعات المستهدفة والراغبة بالعمل في محافظة العقبة من برامج التمويل الميسر وضماناتها التي يوفرها البنك المركزي الأردني.

وتمثلت رعاية البنك العقاري المصري العربي في الحدث بمشاركته بجناح خاص في المعرض الذي أقيم على هامش الملتقى، للالتقاء برياديي الأعمال وأصحاب المشاريع في محافظة العقبة، وتقديم شرح وافٍ حول الخدمات والمنتجات المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وبالأخص للبرامج المدعومة من البنك المركزي الأردني.

وفي هذا السياق، أكد المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي طارق عقل، حول مشاركة البنك في الملتقى، أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعريف الجهات المشاركة بسير أعمال قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن؛ حيث بات هذا القطاع يؤدي دوراً حيوياً في تطوير الاقتصاد الوطني وخلق وظائف وتحسين مستويات معيشة الأفراد، نظرا لأن هذا القطاع يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ويستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار عقل الى أن البنك، وضمن استراتيجيته التي ينتهجها، ماض في العمل على تعزيز نقاط القوة التقليدية للبنك في القطاعات كافة، ومنها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن البنك يعمل حاليا على توفير منتجات فريدة سيتم طرحها قريبا لمختلف الأنشطة والمجالات الصناعية والتجارية والأعمال المهنية والتي تصنف تحت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.