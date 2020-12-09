“العقاري المصري العربي” يكرم موظفيه المتميزين

عمان- كرم المدير الإقليمي/ الرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي، طارق عقل، مؤخراً، عدداً من موظفي البنك الذين حققوا نتائج وأرقاما عالية في المبيعات الشهرية، إضافة الى موظف الشهر وأصحاب الأفكار التطويرية التي تم تطبيقها على أرض الواقع، وذلك ضمن حفل أقيم في فندق الماريوت التزم فيه عناصر التباعد الاجتماعي والسلامة العامة وبحضور الإدارة العليا في البنك.

ويأتي هذا التكريم، حرصاً من إدارة البنك العقاري المصري العربي على الاهتمام المتواصل بموظفيه وتقديراً لعطائهم وتفانيهم في العمل، إلى جانب إيمان البنك بأهمية تكريم الموظفين المتميزين الذين يحرصون على أداء أعمالهم بجدية وإخلاص وتحقيق الأهداف المطلوبة منهم.

وأشاد عقل، خلال حفل التكريم، بتفاني موظفي البنك وعطائهم المستمر في بذل المزيد من الجهد لترويج منتجات وخدمات البنك، وطرح أفكار تطويرية والعمل على تنميتها وتنفيذها، مؤكدا أهمية التفكير خارج الأطر التقليدية بما ينعكس إيجابا على أداء البنك لتحقيق رؤيته وأهدافه ليكون الخيار الأول من قبل العملاء.

وأضاف عقل “إن موظفي البنك هم أهم دعائمه ويحرص على توفير البيئة المحفزة للتطور وتنمية مهاراتهم المهنية والشخصية وتعزيز انتمائهم وتحفيزهم لمواصلة العمل باجتهاد وبذل وعطاء، ما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء للموظف والبنك بشكل عام”.