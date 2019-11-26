“العقاري المصري العربي” ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم

عمّان -الغد – نظم البنك العقاري المصري العربي، حملته السنوية للتبرع بالدم بالتعاون مع (مديرية بنك الدم)، وذلك في خطوة تعكس سياسة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تحت شعار (نقطة دم= حياة)، وذلك في إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها دعم جهود وزارة الصحة في توفير وحدات الدم لمن يستحقها من المرضى.

حيث لاقت الحملة إقبالا كبيرا من قبل موظفي البنك على التبرع بهدف تلبية احتياجات المرضى للدم بالاضافة إلى تعريف المجتمع على ثقافة التبرع بالدم وتشجيعهم على العطاء.

وعلى هامش الحملة تم إقامة يوم طبي مجاني لكافة موظفي البنك، قدمت فيه فحوصات مجانية واستشارات طبية وفحص النظر، بالاضافة إلى مطعوم الانفلونزا لكافة موظفي البنك، وأقيم هذا اليوم الطبي المجاني بمشاركة من الشركة الأولى ( سوليدرتي ) للتأمين ومجموعة عيادات ومختبرات جلوسانتي الطبية العالمية ومركز الشريف للعيون.

وفي تصريح للسيد طارق عقل الرئيس التنفيذي/ المدير الاقليمي للبنك العقاري المصري االعربي حول الحملة قائلا: ” تعد حملة التبرع بالدم احدى المبادرات التطوعية الاجتماعية التي يتبناها البنك لتعزيز دورة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال اشراك موظفيه في العمل التطوعي من خلال التبرع بدمائهم لإنقاذ المحتاجين، كما أننا نسعى من خلال هذه الحملة إلى توطيد أواصر الترابط والتلاحم ما بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي مؤكدا حرص البنك على استمرارية تنظيم مثل هذه الحملات مستقبلا “.