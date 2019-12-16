“العقاري المصري” يرعى منتدى “ارنست ويونغ” لرواد الأعمال

عمان – الغد – أعلن البنك العقاري المصري العربي عن رعايته الحصرية لمنتدى رواد الأعمال لعام 2019، والذي عقد في فندق جراند حياة عمان بتنظيم من أرنست ويونغ EY الأردن، تحت شعار “إصلاح القطاع العام: هل نفتقر إلى الإرادة للتنفيذ؟”، وذلك بمشاركة نخبة من المستثمرين والخبراء المحليين البارزين في القطاعين العام والخاص، والذين نقلوا معرفتهم الواسعة وأفضل الممارسات والتجارب العملية فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام، واستكشاف إمكانات تبنّي هذه الرؤى وتطبيقها.

وقد جاء انعقاد المنتدى قبل الإعلان عن أسماء الفائزين النهائيين بجائزة رواد الأعمال لعام 2019 في حفل خاص قام البنك برعايته ايضاً، وقد أتاح البنك الفرصة لمشاركة مجموعة من عملائه من قطاع الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام.

وفي تعليق له حول هذه الرعاية أكد الرئيس التنفيذي/ المدير الإقليمي للبنك العقاري المصري العربي طارق عقل “حرص البنك على تعزيز تواجده في المحافل المهمة التي تحتضنها المملكة، وبالأخص في مجال ريادة الأعمال، لتعكس جهوده المتواصلة تجاه التميز وريادة الأعمال وخاصة الشبابية منها، حيث يعمل البنك بكافة طاقاته على تعزيز دوره في مجال دعم الطاقات الشبابية والتركيز على رياديي الأعمال ممن يمتلكون القدرة على التغيير والابتكار وصناعة الفرق، وتفعيل دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في إيجاد وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عقل أن البنك العقاري المصري العربي يقدم العديد من الخدمات المصرفية وغير المصرفية المتنوعة والموجهة لخدمة عالم الأعمال وبالأخص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أعلنا في وقت سابق من هذا الشهر عن دخول البنك العقاري المصري العربي في سوق المنافسة لدعم وتمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق منتجين جديدين “منتج معداتي ومنتج مشترياتي”، موكداً ان البنك يسخر كل إمكاناته لخدمة هذا القطاع الحيوي ليكون مستشارهم المالي ورفيق نجاحهم.

وقدم عقل شكره لشركة ارنست ويونغ الأردن على اتاحة الفرصة للبنك العقاري المصري العربي لرعاية مثل هذا الحدث المهم في الأردن، لما لهذه الرعاية من دور في تعزيز دور البنك في دعم ريادة الأعمال من خلال تشجيع روح المبادرة لهؤلاء الرياديين وتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية الخاصة لهم.

وتعدّ جائزة “رواد الأعمال” التي تنظمها شركة أرنست ويونغ “EY” جائزة الأعمال الأهم على مستوى العالم. وتسهم هذه الجائزة في إحداث تغيير مهم عبر تشجيع أنشطة الريادة بين الأفراد الذين يتحلون بالإمكانيات والقدرات المطلوبة، وتكريم إسهامات أولئك الذين يشكلون مصدر إلهام بالنسبة للآخرين برؤيتهم الثاقبة وروحهم القيادية وإنجازاتهم البارزة. وبوصفها الجائزة العالمية الأولى والوحيدة من نوعها، تحتفي الجائزة التي انطلقت منذ 33 عاما، برواد الأعمال الذين يطوّرون ويقودون شركات ناجحة وديناميكية ومتنامية في أكثر من 145 مدينة واقعة في 60 بلدا حول العالم، وتكرّمهم عبر منحهم جوائز إقليمية ومحلية وعالمية.