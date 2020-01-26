عمان- الغد- أحبط العاملون في مركز وادي عربة/ العقبة، محاولة تهريب طن ونصف الطن من النحاس داخل (قلاب) تم تصفيحه لغايات التهريب.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمارك أن “الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي تم الاشتباه بالقلاب من قبل المفتش الجمركي في ساحة التفتيش وعلى الفور تم عرضه على جهاز الفحص بالأشعة ( XRay) ليتم اكتشاف مخبئاً سرياً في ارضية القلاب حيث تم تصفيحه لغايات وضع المهربات.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونيةبعد تحويل المتورطين إلى الجهات الامنية للتحقيق.