آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العقبة: إحباط تهريب 1.5 طنا من النحاس

منذ ساعتين
النحاس الذي تم ضبطه من قب مفتشي الجمارك في القلاب

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أحبط العاملون في مركز وادي عربة/ العقبة، محاولة تهريب طن ونصف الطن من النحاس داخل (قلاب) تم تصفيحه لغايات التهريب.

وقال الناطق الإعلامي باسم الجمارك أن “الكوادر الجمركية وأثناء قيامهم بالواجب الرسمي تم الاشتباه بالقلاب من قبل المفتش الجمركي في ساحة التفتيش وعلى الفور تم عرضه على جهاز الفحص بالأشعة ( XRay) ليتم اكتشاف مخبئاً سرياً في ارضية القلاب حيث تم تصفيحه لغايات وضع المهربات.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ عليها لاستكمال الاجراءات القانونيةبعد تحويل المتورطين إلى الجهات الامنية للتحقيق.

الوسوم

مقالات ذات صلة

الملك عن صفقة القرن: موقفنا معروف .. كلا واضحة جدا – فيديو

منذ 6 دقائق

الملك يوجه بتشكيل فرق خلال يومين لرفع كفاءة خدمات القطاع السياحي

منذ ساعة واحدة
الملك عبدالله الثاني، من مدينة العقبة

الملك من العقبة: لا بد من إيجاد حلول لتخفيض كلفة الطاقة وأسعار الكهرباء

منذ ساعتين

“الحسن للتميز العملي” تخصص الجائزة لمؤسسات التعليم العام – فيديو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock