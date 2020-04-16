العقبة: إخلاء 16 شخصا من الحجر الصحي

العقبة-أخلت الجهات المعنية في محافظة العقبة اليوم الخميس، 16 شخصا أنهوا مدة الحجر الصحي في أحد فنادق العقبة جنوبي المملكة.

وبين مدير الشؤون الصحية في العقبة الدكتور ابراهيم معايعة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن عدد الأشخاص الذين تم الحجر عليهم منذ بداية أزمة كورونا في المدينة بلغ 260 شخصا، تبقى منهم 25 شخصا فقط، وسيتم إخلاؤهم بعد انتهاء المدة المقررة للحجر وهي 14 يوما وتأمينهم إلى منازلهم، لاستكمال إجراءات الحجر وفق الشروط الصحية المعتمدة.

وأضاف إن فرق الاستقصاء الوبائي أخذت نحو 580 عينة عشوائية خلال الأسبوع الحالي جميع نتائجها سلبية، فيما تتابع الفرق الطبية المتواجدة على معابر مدينة العقبة عملها للتأكد من خلو الداخلين إلى المدينة من فيروس كورونا المستجد.-(بترا-أمين المعايطة)