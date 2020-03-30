العقبة: إطلاق مبادرة “مسافة أمان” لتنظيم الدور وحماية الأفراد

أحمد الرواشدة

العقبة- أطلقت الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة العقبة اليوم مبادرة “مسافة أمان”، للمساهمة في تحفيز المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية، وترك مسافات آمنة بين المتسوقين ومراجعين البنوك ومحلات الصرافة مع وضع علامات ونقاط للدلالة على مكان الوقوف لتنظيم الدور .

وقام مدير شرطة العقبة العميد فراس الصعوب يرافقه مدير دفاع مدني العقبة المقدم محمد المجالي ومدراء الأجهزة الأمنية بعمل جولة تفقدية للبنوك ومحلات الصرافة للتأكيد من التزام المواطنين بترك مسافة أمان اثناء مراجعتهم وذلك حفاظا على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور الشرطة المجتمعية في المساهمة بالجهود الوطنية لمواجهة وباء الكورونا، ولحماية المجتمع من خطر انتشاره.

ولاقت المبادة فور اطلاقها استحسانا وتعاونا كبيرا من المواطنين واصحاب المحال التجارية حيث عملت كوادر الشرطة المجتمعية معهم يدا بيد وقدموا لهم الشكر على حسهم الوطني وتفهمهم لخطورة المرحلة .