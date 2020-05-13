العقبة: إطلاق مسابقة لأفضل مدرسة نجحت في التدريس عن بعد

أحمد الرواشدة

العقبة – أطلقت مديرية تربية العقبة أكبر مسابقة خاصة بالمدارس للفوز بجائزة أفضل مدرسة ومعلم ومعلمة قامت بالتدريس عن بعد خلال أزمة كورونا.

وقالت مديرة التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتورة رابعة العيدي ان المسابقة تأتي بهدف تحفيز المدارس والهيئات التدريسية على بذل المزيد من الجهد والعمل لا سيما في ظل النجاح المتواصل المتحقق من قبل الجميع في التعليم والتعلم عن بعد ما مكن المدارس والطلبة من اتمام العام الدراسى بنجاح.

واوضحت الدكتورة العيدي ان لجنة خاصة من التربية والمجتمع المحلي تم تشكيلها لتقييم عمل المدارس والمعلمين ووفق شروط ومعايير محدده تعتمد مجموعة من البرامج والقواعد التربوية للفوز بهذه المسابقة.

وكشفت العيدي عن وجود اهتمام كبير من معظم المدارس الحكومية والخاصة للمشاركة في هذه المسابقة اضافة الى اهتمام ملفت من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في المدارس ، مؤكدة أن مديرية تربية العقبة تشجع وتدعم كافة الأعمال المميزة لخدمة العملية التربوية