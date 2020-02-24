العقبة.. إعلان حالة الطوارئ استعدادا للمنخفض الجوي

أحمد الرواشدة

العقبة – أعلن محافظ العقبة غسان الكايد حالة الطوارئ ورفع الجاهزية القصوى في محافظة العقبة نتيجه تعرض العقبة الى حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الساعات المقبلة وهطول زخات امطار رعدية وتشكل السيول حسب معطيات دائره الارصاد الجوية.

واكد الكايد خلال كتاب رسمي ارسله لجميع القطاعات والدوائر المعنية على رفع حالة الجاهزية الكاملة لدى كافة الكوادر العاملة في المحافظة والتنبية على كافة المواطنون الابتعاد عن اماكن تشكل السيول والاماكن الخطرة وكذلك سائقي المركبات باخذ الحيطة والحذر خاصة على طريق راس النقب العقبة ووادي عربة.

وحسب دائرة الارصاد الجوية فأن الطقس سيكون بارد نسبياً وغائم جزئياً إلى غائم بوجه عام وفرصة لزخات أمطار بأجزاء محدودة بعد الظُهر.. وحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة ليلاً وخاصة على المناطق الجنوبيةو يتوقع هُطول زخات من الأمطار تدريجياً على المناطق الجنوبية من المملكة بما في ذلك العقبة، تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقُط البَرَد في بعض المناطق خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر الثلاثاء.