العقبة: إغلاقات وتحويلات خلال سباق أيلة

أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات عن خطة مرورية بالترتيب مع إدارة السير، استعدادا لانطلاق سباق أيلة نصف مارثون البحر الأحمر، الذي سيُقام يوم الجمعة المقبل في العقبة.

وأشارت الجمعية، في خبر صحفي، اليوم الاثنين، إلى وجود خطة مرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لسباق النصف ماراثون في العقبة، مؤكدة توفر طرق بديلة ومختلف وسائل السلامة المرورية مع إدارة السير و الأمن العام في المدينة.

و تهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة من العدائين، حيثُ يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.

وأكدت الجمعية الأردنية للماراثونات تواجد كوادر إدارة السير بهدف مُساعدة المواطنين على إتباع الطرق البديلة وتجنب الوقوف والتوقف بالطرقات التي سيسلكها الماراثون، توفيراً لوقتهم وجُهدهم.

وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً يوم الجمعة المقبل من الساعة 4:00 فجراً وحتى الساعة 12:00 ظهراً: شارع الفاروق بالاتجاهين كاملاً (من بدايته من النقطة المجاورة لشارع المطار إلى نهايته عند نقطة الالتقاء بشارع الاستقلال)، ونقطة الالتفاف قبل دوار الانتركونتينتال، وكذلك جميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الفاروق، وشارع الاستقلال لغاية دوار الانتركونتينتال (دون الدوار)، وشارع القدس المسربين (أسواق المدائن) من إشارات المحدود وحتى دوار المحدود (يشمل الإغلاق دوار المحدود)، وجميع الفتحات والشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع القدس (ما بين إشارات المحدود وحتى دوار المحدود)، إضافة إلى شارع الأمير حسن من دوار المحدود ولغاية أول نقطة الالتفاف، وملعب العقبة (غلق كامل من عصر يوم الخميس وحتى عصر يوم الجمعة).

فيما ستكون الشوارع البديلة والمتاحة وقت السباق: المحافظة، الحمامات التونسية، السلطة باتجاه المطار، شارع الفنادق، من فندق الانتركونتينتال حتى دوار ماكدونلز، وكذلك الشوارع الداخلية لمنطقة المحدود الوسط.-(بترا)