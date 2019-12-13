العقبة: إغلاق طريق حيوي يصل مطار الملك الحسين لغايات الصيانة

احمد الرواشدة

العقبة – تهيب مديرية شرطة محافظة العقبة / قسم السير بالمواطنين انه سيتم إغلاق شارع المحدود الغربي باتجاة المطار ( من إشارة المحدود الغربي وصولا إلى تقاطع شارع الكويت مع شارع الفاروق ) بشكل كلي وذلك لإعمال الصيانة اعتبارا من بعد منتصف الليلة.

وبين رئيس قسم السير الرائد حسن الربيع أن الإغلاق يأتي لاعادة صيانة وتأهيل الطريق، مشيرا انه سيتم تحويل حركة السير إلى الاتجاة المقابل بحيث يصبح مسير المركبات باتجاهين، وسيتم وضع الحواجز الإسمنتية والشواخص الارشادية والتحذيرية وادوات السلامة المرورية اللازمة للدلالة والإرشاد للمواطنين .

وأكد الرائد الربيع ضرورة التزام السائقين والمواطنين بالشواخص الإرشادية للطريق البديل وتوخي الحيطه والحذر، والالتزام بالسرعة المقررة والتقيد بالتعليمات حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.