العقبة: إغلاق 200 منشأة منذ بدء أزمة كورونا

العقبة – الغد – أغلقت مديرية صناعة وتجارة العقبة 200 منشأة تجارية في مدينة العقبة وحررت 88 مخالفة، 60 منها لعدم إعلان الأسعار و16 لزيادتها و12 لمخالفة تعليمات وزارة الصناعة والتجارة، وذلك منذ بدء أزمة كورونا.

وقال مدير المديرية إبراهيم الحوامدة، إن فرق التفتيش بالمديرية نفذت 138 جولة تفتيشية يومية على المحال التجارية للتأكد من تطبيقها لشروط الصحة والسلامة العامة والمعايير والاشتراطات التي أقرت لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبين الحوامدة، أن المديرية وفرت خلال الفترة الماضية حوالي 2000 طن من الأعلاف للمزارعين في مختلف مناطق المحافظة، من 5 مراكز لبيع الأعلاف؛ لتأمين أصحاب الثروة الحيوانية باحتياجاتهم من الشعير والنخالة.

ولفت إلى أن قسم الشحن بالمديرية أشرف على تفريغ باخرتي حبوب تحمل زهاء 126 ألف طن وجرى شحن حوالي 1400 طن من الشعير مخصص لمحافظات الجنوب و96 ألف طن من القمح لصوامع المملكة.