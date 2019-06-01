العقبة: استحداث نظام لمراقبة بواخر النفط وتوجيهها

أحمد الرواشدة

العقبة – انتهت شركة تطوير العقبة من تركيب اول اجهزة ذات مواصفات عالمية لتوجيه بواخر النفط الخام ومشتقاته في ميناء النفط والغاز بالميناء الجنوبي الجديد.

وقال مدير ميناء النفط والغاز المهندس محمد اللواما ان استحداث هذا النظام لمراقبة السرعة وتحديد المسافة عن طريق انظمة الليزر وذلك حتى يتم التمكن من الاصطفاف الليلي للبواخر وفق احدث المواصفات العالمية والدولية.

واشار اللواما الى ان آلية الاصطفاف السابقة كانت تعتمد على تقديرات طواقم الإرشاد البحري وبالتالي عدم التمكن من الاصطفاف ليلا، الا ان النظام الحالي وهو جزء من عناصر مشروع تطوير ميناء النفط الذي يتم تنفيذه حاليا لضمان الاصطفاف الأمن ليلا ونهارا وإعطاء فرق الإرشاد البحري القراءات الدقيقة بواسطه هذه الاجهزه الليزيرية وبالتالي رفع من درجة الامان التشغيلي وتجنب الأخطاء التقديرية اثناء الاصطفاف والحوادث التي قد تنتج عن ذلك.

وبين اللواما ان استحداث هذا النظام من شأنه زيادة القدره التشغيلية للميناء وتمكين السفن والبواخر من الاصطفاف الليلي الامن، مؤكدا ان ميناء النفط والذي تقوم شركة تطوير العقبة بإعادة تأهيله يعتبر جزءا حيويا في منظومة موانئ العقبة وهو المكان الوحيد الذي تتزود به المملكة بكافة احتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولية التي لا تنتجها مصفاة البترول من حيث الاستطاعة الإنتاجية ويعتبر هذا الميناء المزود الرئيسي لكافة المواد الكيميائية السائلة التي يحتاجها الأردن للمنشأت الصناعية والمستلزمات الطبية والخدمية الأخرى.

ويتم من خلال ميناء النفط تشغيل مضخات الغاز البترولي المسال “LPG” الى مستودعات التخزين ونظرا لأهمية ما ورد أعلاه فقد قامت شركة تطوير العقبة بتنفيذ المشاريع التي تعمل على تأهيل وتطوير ميناء النفط والغاز في العقبة وعلى عدة مراحل.

لزيادة الكفاءة التشغيلية و رفع معدلات المناولة لتصل الى 14 مليون طن سنوياً بدلا من 7 ملايين طن، وتم ذلك من خلال تركيب أذرع تحميل ضمن اعلى المواصفات العالمية.

واضاف اللواما ان المشروع يحتوي على 11 مضخة 5 منها للنفط الخام و3 للمشتقات البترولية و3 للغاز البترولي المسال وتم تصميم هذه المضخات حسب مواصفات المعهد الأمريكي للبترول ، وترتبط أذرع التحميل والمضخات وخزانات الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية وخزانات مصفاة البترول الاردنية في العقبة بشبكة انابيب متطورة تم الانتهاء منها في العام 2015.

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