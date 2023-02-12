العقبة.. استمرار جمع التبرعات لمساعدة متضرري زلزال سوريا

أحمد الرواشدة- العقبة- تُواصل غرفة تجارة العقبة جمع التبرعات المادية والعينية ضمن حملة شعبية لجمع التبرعات العينية والمادية في مبنى الغرفة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وأودى بحياة المئات من المواطنين.

وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن الغرفة أطلقت هذه الحملة لجمع التبرعات المادية والعينية بهدف دعم الأشقاء السوريين ومساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاء من المدن والقرى في سوريا وألحق أضرارا بالغة في الحجر والإنسان.

وأكد الكباريتي أن إطلاق هذه الحملة يأتي مساندة للجهود الأردنية التي وجّه بها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله والحكومة الرشيدة في دعم الأشقاء والوقوف معهم في هذه الكارثة، حيث كانت المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي أوصلت مساعدات وفرق طبية للأشقاء في سوريا.

ودعا كافة الراغبين بالتبرع بمواد عينية أو طبية أو مالية إلى التوجه لمبنى الغرفة لمساندة ودعم أشقاءنا السوريين في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها مشيرا إلى قيام الغرفة التجارية بفتح مستودعات خاصة لتلقي التبرعات من مختلف القطاعات في العقبة.

وأعلن الكباريتي تبرع غرفة تجارة العقبة بمبلغ 10 آلاف دينار إضافة إلى تبرعات عينية ومادية من مختلف الشرائح والقطاعات في العقبة، لافتا إلى أن فرق التطوع في غرفة تجارة العقبة باشرت باستقبال المتبرعين يوميا وحتى ساعات المساء في مبنى الغرفة.

وأوضح أن أبواب غرفة تجارة العقبة فتحت أبوابها ومستودعاتها لاستقبال التبرعات حتى يوم الخميس المقبل.