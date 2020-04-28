العقبة: اعفاءات وتخفيضات على رسوم المهن السياحية

أحمد الرواشدة

العقبة – قرر مجلس مفوضي سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصة إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين لدى سلطة المنطقة الخاصة من رسوم تجديد الترخيص، ورسوم وبدلات مالك بإجراءات تختلف عن تجديد الترخيص خلال العام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تخفيض بدل جمع النفايات والنظافة العامة بنسبة 50% لمرة واحدة.

وقررت السلطة بقرارها رقم ٢٢/٢٠٢٠ والمتضمن الموافقة على اتخاذ كافه التدابير والاحتياطات التي تضمن التسهيل على المستثمرين من خلال تطبيق كافه القرارات الحكومية وتفعيل الاجراءات المقررة من قبل رئاسة الوزراء من اعفاء مالكي وممارسي المهن السياحيه المرخصين لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذين قاموا بتجديد الترخيص خلال العام ٢٠٢٠ دفع بدل جمع النفايات فانه سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الترخيص ورسوم بدلات مالية مترتبة جراء التخلف عن تجديد الترخيص خلال العام ٢٠٢١ وتخفيض بدل جمع النفايات بنسبة 50% خلال العام القادم.

وقرر المجلس خلال جلسته برئاسة رئيس السلطة نايف البخيت تفويض مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية مفوض الاستثمار كافة الاجراءات اللازمه لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.