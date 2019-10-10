انعقاد المؤتمر السادس والثلاثين للملاحة الجوية في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – قال رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف بخيت ان سياحة المؤتمرات في العقبة اصبحت احد اهم النشاطات الداعمى للقطاع السياحي والفندقي في العقبة بعد تزايد اقامة العديد من المؤتمرات في العقبة التي باتت تحتل مكانة مرموقة في هذا الجانب .

واكد خلال مشاركته في المؤتمرالاقليمي الاوروبي السادس والثلاثين لللاتحاد الدولي لجمعيات المراقبين الجويين الاردنيين الدولي للملاحة الجوية الذي عقد برعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني المهندس هيثم مستو ان العقبة الخاصة حرصت على رعاية اقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية في العقبة نظرا لما تمثله من تسويق مباشر للعقبة في مختلف دول العالم من خلال تعريف المشاركين في هذه المؤتمرات بمنتج العقبة السياحي .

وكان المهندس مستو الذي رعى افتتاح اعمال المؤتمر الذي شاركت فيه 36 دولة عربية واجنبية اكد خلال كلمة الافتتاح لاعمال المؤتمر ان اهمية المؤتمر تكمن باهتمام الاقليم الاوروبي للمراقبة الجوية بنشاطات الملاحة الجوية في الاقليم والتشبيك مع مختالف الجهات العاملة في هذا المجال الحيوي للطيران التجاري .

وناقش المؤتمر اوراق عمل متخصصة ضمن حلقات نقاشية تشمل القضايا الملحة وكيفية ايجاد حلول ذكية قابلة للتطبيق وكيفية المساهمة بتطوير الملاحة الجوية .

ويشار الى ان جمعية المراقبين الجويين الاردنيين حاصلة على عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات المراقبين الجويين ومصنفة اقليميا ضمن الاقليم الاوروبي .