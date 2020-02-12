العقبة: افتتاح المعسكر الشتوي العاشر لذوي الإعاقه

أحمد الرواشدة

العقبة – افتتح في العقبة المعسكر الشتوي العاشر للاشخاص ذوي الاعاقه 2020 بمشاركة عشرة مراكز تأهيل مجتمعي لذوي الاعاقه من مخيمات اللاجئين في المملكة.

ويهدف المعسكر الى لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم بجميع أشكال الدمج وتسليط الضوء على قضاياهم لنيل جميع حقوقهم بغير تمييز.

وافتتح فعاليات المعسكر مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة في المخيم الوطني الكشفي جنوب المدينة الساحلية.

وبين الطورة ان وزارة التنمية الاجتماعية تسعى لغرس ثقافة تأهيل متحدي الإعاقة، والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم، وتحفيزِهم على تجاوزِ إعاقتهم، وأشار أن الوزارة لا تدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لذوي الاعاقة وذلك من منطلق ايمانها بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وتحرص على دعمهم وتمكينهم من حقوقهم.

وقال مشرف المعسكر قاسم العواجنة ان المعسكر يهدف الى خلق تفاعل مجتمعي بين المشاركين من اعضاء المراكز والمجتمع الخارجي للاهتمام والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة حتى يصبحوا أعضاء مؤثرين في المجتمع، فمتحدي الإعاقة هم أصحاب قدرات خاصة، وقد ظهر منهم نوابغ في كافة المجالات الثقافية والعلمية والأدبية والفنية والرياضية.

وتضمن المعسكر الشتوي والذي يستمر لمساء الجمعة المقبل ويختتم المعسكر برعاية مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان على انشطة ترفيهية وتعليمية وارشادية داخل المخيم وفي مدينة العقبة.

وشارك في المعسكر عشرة مراكز تأهيل مجتمعي لذوي الاعاقه من مخيمات اللاجئين في المملكة وهي ( مخيم اربد، الحصن، غزه، سوف، البقعة، الوحدات، وقاص، ماركا، الطالبية، الزرقاء ).