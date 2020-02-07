العقبة: الأحوال الجوية وارتفاع مستوى الأمواج توقف حركة السفن

أحمد الرواشدة

العقبة – أكد مدير عام الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد السلمان ان الهيئة اوقفت حركات السفن خلال النصف ساعة القادمة نتيجة الامطار التي يشهدها خليج العقبة وارتفاع منسوب موج البحر.

وقال السلمان ان الهيئة ارسلت لجميع السفن الراسية في خليج وشواطئ العقبة رسائل تحذيرية للحفاظ على سلامتها في الوقت التي تتم فيه عملية دخول وخروج البواخر بحذر نتيجة ارتفاع منسوب موج البحر.

وقال السلمان ان هذا الاجراء يحدث في كل موانىء العالم عندما تضطرب الحالة الجوية ويسهد البحر رياحاً ومواجاً حفاظاً على سلامة المواطنون اولاً ثم البواخر وارصفة الموانىء والمنشاءات الوطنية في العقبة.

وبين السلمان ان الهيئة اصدرت نداء لجميع السفن الراسية في المنطقة الشمالية لخليج العقبة مغادرة المنطقة والاتجاه الى المنطقة الجنوبية والمياه الاقليمية وابقاء السفن والبواخر في حالة جهوزية عالية ومحركاتها تعمل تحسباً لاي طارىء بسبب ارتفاع الامواج في المدينة البحرية.

واشار السلمان ان البحر في حالة موج متوسطة، مؤكداً ان السفن والبواخر والقوارب الصغيرة منعت من مغادرة منطقة الشاطىء وابقائها تحت اشراف الجهات الامنية المختصة خوفاً على حياتهم في هذه الاجواء المضطربة، مؤكدا ان الهيئة البحرية على تواصل دائم مع كافة الاطراف والجهات البحرية والمينائية بالعقبة والعاصمة عمان من خلال غرفة الطوارىء المنتشرة.

ويشهد خليج العقبة منذ ساعات الفجر الاولى رياح متوسطة الشدة، حيث فعّلت جميع الجهات المعنية بالمدينة خطة الطوارىء تحسباً لاي طارىء بسبب الرياح الشديدة .