“العقبة الاقتصادية”.. أخطاء تحرف البوصلة (فيديو)

أبو غيدا: زوار العقبة يعانون من ارتفاع الأسعار ما يتطلب دراستها والاستغناء عن بعض الضرائب والرسوم

محادين: الأصل أن يرتقي قانون العقبة إلى مركزية مطلقة لا أن تتدخل الحكومة في السلطة

محادين: الموضوعية أن نبين بأن السلطة كغيرها تتحمل جزءا من المسؤولية مع دوائر الدولة في حالة التراجع

الصرايرة: العقبة الآن فقدت الهدف الذي أنشئت من أجله كمنطقة اقتصادية خاصة وتحولت إلى منطقة جمركية مفتوحة

الصرايرة: وجود جمارك خاصة تابعة للسلطة وجمارك عامة غير مقبول ولا توجد دولة في العالم بمرجعيتين جمركيتين

غانم: لابد من تقنين وصاية الحكومة بقوانين مقبولة وقابلة للتغير

البيطار: العقبة تشكل 60 % من الاقتصاد الوطني بمكوناتها وحجم اللوجستيات من منظومات شركات وموانئ

البيطار: نحن أمام تحد كبير مع تشابه المنتج السياحي في العقبة بأنشطة أقليمية أبرزها استحداث مشروع “نيوم” السعودي

عبابنة: التدخلات الحكومية والتركيبة الاجتماعية وطبيعة الكثيرين في كادر السلطة تنقصه المرونة والتأهيل

المصري: أي قرار غير مدروس أو تعديل على قانون السلطة سيؤثر بالدرجة الأولى في مصالح أبناء العقبة

المصري: بعد 20 عاماً بقي عدد الغرف الفندقية كما هو قبل نشوء المنطقة الخاصة بعدد 1000 غرفة

المجالي: العقبة تراجعت ويجب أن يكون فيها أصحاب قرار مؤهلين يخدمونها ويسوقونها من جديد

إعداد: أحمد الرواشدة وغازي الذيبة

عمان- فتحت تصريحات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي وصف فيها السلطة بأنها “فقدت بوصلتها”، بالإضافة الى ترؤسه اجتماعات في العقبة وإبدائه توجيها، لإعادة النظر في مسيرة السلطة، من خلال التركيز على الميزة التنافسية للعقبة في مختلف القطاعات، سعيا لتلافي أخطاء وقعت سابقا في العقبة من أجل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية، ولتكون نموذجا يحتذى به لباقي مناطق المملكة، وفقا للرؤى الملكية.

تفصح هذه الرؤية الثاقبة لسموه، عن تصور عملي وفاعل، يستعيد الفكرة الاساسية للسلطة، وما يمكن ان تحققه على المديين القريب والبعيد في حال جرى، تنفيذ خطة استراتيجية العقبة، والتركيز على توفير بيئة استثمارية محفزة، والاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة، لضمان نجاح الخطة التي تتطلب تحديد مؤشرات أداء واضحة، ضمن جداول زمنية محددة.

لكن الأبرز في هذه الرؤية، الوضوح والشفافية التي أكد خلالها سمو ولي العهد، ضرورة البناء على النجاح الذي حققته العقبة في المراحل الأولى، وإعادة النظر في آليات تنفيذ برامج سلطة منطقة العقبة التي شابها أخطاء في السنوات الأخيرة.

هذه الاشارة الى الاخطاء التي شابت برامج السلطة، نابعة من قدرة حيوية على تصحيح المسار، فالعقبة فاعل مهم في الاقتصاد الوطني، يجب أن يظل متمكنا من التقدم والنمو والتطور، وأن تتجاوز العثرات التي وقعت فيها، حرصا على جعلها قوة محركة للاقتصاد والتنمية.

من هنا، جاء تشديد سموه، على تعزيز إقامة المشاريع الاستثمارية في المدينة، وإزالة العقبات التي تعترض بعض مساراتها، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

“الغد”، دعت لندوة في مقرها حضرتها شخصيات قيادية بعضها عمل في مواقع داخل هيكلية سلطة العقبة الاقتصادية، وأخرى عملت وتعمل في قطاعات على صلة بالعقبة، في مسعى منها لتسليط الضوء على الجوانب التي أشار إليها سمو ولي العهد، وتفصيلها، بما يضعنا في صورة مسار السلطة، وكيفية ضبطه، لتكون العقبة رافدا لاقتصادنا، والاهم لتكون انموذجا اقتصاديا مثمرا، يمكن ان تصل فكرة تعميمه الى المحافظات.

وشارك في الندوة الضيوف: الرئيس السابق لسلطة منطقة العقبة المهندس حسني ابو غيدا، ورئيس سلطة منطقة العقبة والوزير والعين السابق الدكتور في الجامعة الاميركية في مادبا كامل محادين، ومدير الجمارك العامة السابق والخبير الجمركي اللواء المتقاعد غالب الصرايرة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة تطوير العقبة والخبير الاستراتيجي واللوجستي المهندس غسان غانم، ورئيس جمعية فنادق العقبة والمستثمر صلاح الدين البيطار، ومدير جمرك العقبة السابق خالد عبابنة، والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة المدن الصناعية والفوسفات الأردنية عامر المجالي، والناشط الاجتماعي ومدير غرفة تجارة العقبة سابقا عامر المصري.

وفي نطاق ما تواجهه العقبة من معضلات، أجمع المتحدثون في الندوة على أن اسباب تراجع مشروع السلطة، كثيرة، منها الفهم الخاطئ لدى بعضهم بشأن دور السلطة الحقيقي في التعامل مع المجتمع المحلي، ما خلق فجوة عميقة مع المجتمع استمرت لسنوات.

ولفتوا الى أنه جرى التركيز على تجميل العقبة، اكثر من بنائها كمنطقة استثمارية ورافعة للاقتصاد، مما افقدها الهدف منها كمنطقة اقتصادية خاصة، لتتحول الى منطقة جمركية مفتوحة.

وبينوا ان التدخلات الحكومية في عمل السلطة احياناً، والعوامل الاقتصادية العالمية، اثرت على استقطاب الاستثمارات الدولية للعقبة، الى جانب اغفال أهل العقبة واستثماراتهم.

وطالبوا بأن يرتقي القانون الخاص بالعقبة، الى بلورتها كرافعة وطنية وسياحية واقتصادية مستقلة فعليا مالياً واداريا، لتؤدي مهمتها، وتنفذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، لا ان تكبل حتى اصبحت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها وكوادرها.

أبو غيدا: ما الذي جرى وكيف سنعيد ترتيب العقبة؟

وأكد الرئيس السابق لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا، ان اسباب تراجع مشروع السلطة، لا تعد ولا تحصى، ولها عدة اوجه.

وفي نطاق مكاشفة ولي العهد سمو الأمير الحسين حول مشروع سلطة العقبة وتراجعه، بين أبو غيدا ان سموه، تحدث صراحة عن فقدان البوصلة في المشروع، مؤكدا رؤية سموه التي تستشرف إمكانات العقبة بأبعد مما انطوت عليه.

وتساءل أبوغيدا، كيف سنعيد ترتيب العقبة من جديد والى الافضل استثماريا وسياحيا وأكثر ألقاً؟ مؤكدا ان تراجع مشروعها، كان لأسباب عديدة، منها مثلا؛ الفهم الخاطئ لدى بعضهم بشأن دورها الحقيقي في التعامل مع المجتمع المحلي، ما خلق فجوة عميقة مع هذا المجتمع استمرت لسنوات.

ولفت أبو غيدا، الى أنه حدثت تدخلات من جهات حكومية في صميم عمل السلطة احياناً، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية عالمية، اثرت على استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية إليها، اهمها النكسة الاقتصادية العالمية التي بدأت العام 2008، واستوعبتها السلطة في حينه، فأعادت دراسة العقود مع المستثمرين، بحيث اعطتهم حوافز وتسهيلات لتخفيف وطأة الازمة عليهم، وضمان استمرارهم في المشاريع القائمة، لكن حدث ان تلك الازمة لم تنته حتى الآن، بل تلتها ازمات اقسى واصعب، وآخرها جائحة كورونا التي عصفت بالكثير من القطاعات، والعقبة ليست بمعزل عن بقية مدن العالم.

واقترح ابو غيدا عدة أفكار لتطوير منطقة العقبة الخاصة في عدة قطاعات، لا سيما محور الاستثمار، وبما يخص رأس المال المحلي، مؤكدا ان التسهيلات والمحفزات الحالية، لم تستطع جذب استثمار رأس المال المحلي المكدس في البنوك، والذي غادر الكثير منه الى دول اخرى عربية وغير عربية بنيّة الاستثمار، وكذلك رأس المال الاجنبي، فإن المنافسة شديدة جدا في هذا المجال، ولكن أرى أن الوقت قد حان لتسهيلات غير مسبوقة للمشاريع الدولية في منطقة العقبة وما حولها، متسائلا، ما المانع من ان يكون ذلك في المناطق الحرة او في الخاصة كافة؟

وأشار ابوغيدا الى انه وحتى تعود منطقة العقبة الى فتح الاستثمارات المحلية والعربية مجددا، لا بد من التفكير بوسائل الوصول الى العقبة بسهولة ويسر، وبخطط قصيرة ومتوسطة الامد، ومن ذلك، التطوير المستمر للمرافق الخاصة بالمسافرين برا وبحرا وجوا، وتحسين أدائها عند الاستقبال أو مغادرة المسافرين ودراسة امكانيةcharter flights، ويمكن استعمال مطار ماركا للسفر من والى العقبة، لتقليل الاجراءات وتسريع السفر منها واليها، بالإضافة الى موضوع مهم جدا، وهو البدء فورا بتنفيذ قطار سريع بين عمان والعقبة على مبدأ BOT.

وبشأن تطوير المدينة سياحيا؛ اشار الى ايجاد عوامل جذب جديدة للمدينة، ومن ابرزها ان تكون مركزا للمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، يستلزم قصرا للمؤتمرات على مستوى رفيع.

وبين ان غالبية زوار العقبة يعانون من ارتفاع الاسعار، ما يتطلب دراسة جدية لها، والاستغناء عن بعض الضرائب والرسوم، وتقديم التسهيلات للفنادق والمطاعم وغيرها، لخفض الكلفة على الزوار الى اقصى حد ممكن، بالإضافة لإعداد دراسات وخطط فورية لإطالة مدة الاقامة فيها للزائر او المستثمر، وذلك بإيجاد وسائل ترفيهية وسياحية وثقافية وفنية مناسبة، تجعل من اقامة الزائر ذكريات واياما لا تنسى، آخذين بالاعتبار زيادة عدد الغرف الفندقية، بخاصة لفنادق الـ3 نجوم، او اقل، لتتناسب مع غالبية زوار العقبة، وتحسين ومراقبة الوضع البيئي باستمرار لأهميته القصوى، والتي باتت مطلبا اساسيا لأي تحرك استثماري او سياحي.

أما في محور المجتمع المحلي، فأوضح ان الانسان هو محور التنمية، لكن المواطن الأردني العقباوي، يتساءل باستمرار ويطالب بانعكاس ازدهار العقبة وما حولها عليه، وعلى فرص العمل وعلى دخله وحياته ومستقبل عائلته، وهذا يتطلب من السلطة فتح المجالات العلمية والعملية والثقافية والصحية والتعلمية كافة، والوصول الى اكبر شريحة من سكان العقبة وما حولها، ودعمهم وفتح الابواب والحوار المستمر مع ممثلين لهم، واشراكهم بخطط السلطة وما ينعكس عليهم من نجاح المشروعات الاستثمارية، واعطاءهم الامل بمستقبل العقبة.

وبين ابو غيدا، انه وللوصول الى الطموحات المنشودة، ولتعود العقبة إلى مسارها الاصلي، يمكن التفكير بزيادة اطوال الشواطئ عن طريق ردم بعض المناطق من البحر ذات العمق القليل، وقد جرت دراسات على ذلك بين عامي 2008 إلى 2009، وتبين ان ذلك ممكن، بالإضافة لتوضيح دور العقبة بمشروع “نيوم” لأهميته للمنطقة ومستقبلها، الى جانب موضوع تحلية مياه البحر وقناة البحرين وخط النفط العراقي، فهي مشاريع غير واضحة المعالم.

وأكد ابو غيدا، ان هناك مشاريع محلية مهمة، يمكن ان تؤثر على مستقبل السياحة في العقبة، ومن ابرزها مشروع المطل، موضحا ان مناطق الديسة ووادي رم والبتراء هي مناطق تؤثر بشكل او بآخر على السياحة في العقبة، ولا بد من التفكير بكيفية ربط تلك المناطق سياحيا بالعقبة.

محادين: تدخل الحكومات المتعاقبة أضعف العقبة

رئيس سلطة منطقة العقبة والوزير والعين السابق الدكتور في الجامعة الاميركية في مادبا كامل محادين، بين ان العقبة مصدر امن قومي للوطن، لأنها الميناء الأردني الوحيد، وما بني عليها من محور اقتصادي وثقافي وسياحي واستثماري، في حين تناسينا احيانا اهلنا في العقبة واستثماراتهم، ولم نلتفت للمكون المجتمعي ودوره في احياء العقبة، وبقيت المناطق بدون استدامة كما هي دون اي تغيير على واقعها في المجالات كافة.

وبين محادين ان اهل العقبة، يجب ان يكونوا شركاء في صنع القرار لمدينتهم، مشيرا الى ان المدينة قامت ونجحت على استثمارات أردنية من ابناء العقبة ومن الأردن، بخاصة في مجال اللوجستيات.

وأكد ان الاصل ان يرتقي قانون العقبة الى مركزية مطلقة، لا أن تتدخل الحكومة المركزية، فهذا أضعف العقبة وأوصلها لما هي عليه الآن، بخاصة في الفترة الاخيرة، وبعد تراكمات خلال السنوات الخمس الماضية.

ونوه محادين الى ان العقبة، فرغت من ان تكون مظلة واحدة، فجميع الوحدات الادارية الخاصة بالتفتيش والتدقيق على البضائع ومستوردات الأردن، تعمل دون تنسيق متكامل مع بعضها، ما يعرقل اجراءات العمل، وبالتالي تأخير على خروج الحاويات من المركز الجمركي.

وبين ان القانون لا بد ان يرتقي الى بلورة العقبة كمنتج ورافعة وطنية وسياحية واقتصادية مستقلة فعليا مالياً وادرايا، لتتمكن من اداء واجبها وتنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد، لا ان تكبل حتى اصبحت غير قادرة على دفع رواتب موظفيها وكوادرها.

وأضاف محادين ان الانتقادات والسلبية، نهج متجذر في ذهنية الكثيرين من مختلف اطياف الشعب والقائمين على العمل في القطاعات والاعمال في الأردن كافة، ومن القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بينما يقتضي الإنصاف والموضوعية ان نبين بان السلطة كغيرها، تتحمل جزءا من المسؤولية مع دوائر الدولة في حالة التراجع.

وأشار الى ان حالة التراجع التي وصلت اليها المنطقة، بخاصة في آخر 5 سنوات، سببها تغول الحكومة المركزية نتيجة البيروقراطية وضعف الاداء والفردية، بالإضافة الى عدم مشاركة المجتمع المحلي واهل العقبة.

وبين انه لا بد من الاعتراف بأن تطور التشريعات، لم يكن متوازيا مع الفكرة والطموح لإنشاء واطلاق منطقة العقبة الخاصة، ولكل دوائر الدولة، مضافا اليها تشريعات السلطة التي لا تعتبر مرنة بما يخدم الفكرة.

وقال محادين، إنه في الاقتصاد ومصلحة البلد، فالتوازن بين المتطلب الامني والاقتصادي مهم جدا، وطغيان اي جانب على جانب آخر مضر، وهذا من أسباب فشل منطقة العقبة الخاصة، اي التداخل بين الشقين الامني والاقتصادي الاجتماعي، وقد اثر على المؤسسية ككل في السلطة والجمارك، وباقي اطراف المعادلة، لانعدام الاسس العلمية والنية الصادقة في انجاح المنظومة، وتغول العامل الشخصي والمزاجي، كما ان تداخل الصلاحيات اضعف الاداء المؤسسي وأفشل الفكرة.

وبرأي محادين، فإن عدة امور كذلك اوصلت العقبة الى ما هي عليه الآن، من ابرزها ضريبة الدخل وفق آخر قانون نافذ، عبرت منطقة العقبة، وحتى المناطق الحرة، واجهزت على تجارة الترانزيت” وحولت الأردن ككل وفي مقدمتها العقبة الخاصة والمناطق الصناعية والحرة، الى شبه خالية من تجارة الترانزيت، بعد ان كانت بؤر استقطاب لها في المنطقة.

وأكد ان تجارة الترانزيت بالمعنى وبالمفهوم العمليين، هي مصنع لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأدوات لخلق سلاسل من الحلقات الاقتصادية التي تنعش القطاعات في المملكة كافة.

وأشار الى ان مواد قانون الجمارك النافذ رقم 20 لسنة 1998، تدعم وتشجع تجارة الترانزيت، واستطعنا لفترة ان ندعمها ونشجعها ونزيدها ونستقطبها الى اكثر من 300 %، لكن هذا ليس عاما، ويحتاج الى فريق عمل يعمل بروح القانون.

وبين ان دائرة الجمارك، دائرة لإنفاذ القوانين، وبالتالي تختبئ خلفها او تقف مجموعة من الدوائر.. غذاء.. دواء، وزراعة وصحة ومواصفات، وهذه تعمل بأنظمة فيها الكثير من البيروقراطية والروتين والترهل، وتحتاج لأنظمة وتعليمات معلنة وشفافة وغير قابلة للتأويل.

الصرايرة: مرجعية واحدة للجمارك

مدير الجمارك العامة السابق والخبير الجمركي اللواء المتقاعد غالب الصرايرة، أكد أن الهدف من أن تكون العقبة، منطقة اقتصادية خاصة بمشاريع كبرى ومركز توزيع، تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل، لكن جرى التركيز على تجميل العقبة أكثر من بنائها كمنطقة استثمارية ورافعة للاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن العقبة في الدرجة الأولى، ميناء بحري مهم لاستقبال البضائع وتوزيعها، ومساعد كبير للدول المجاورة، منها العراق منذ العام 1979 ولغاية احتلال بغداد العام 2003، إذ واجهت ارتدادات وعاصفة كبيرين، بخاصة بعد العام 2003 تمثل في التراجع والأزمات.

وبين الصرايرة، ان العقبة الآن فقدت الهدف الذي أنشئت من أجله كمنطقة اقتصادية خاصة، وتحولت إلى منطقة جمركية مفتوحة، والأخطر من ذلك، إنشاء المعابر في غير مكانها حاليا، كجمرك وادي اليتم الذي لا يستطيع أن يقوم بواجبه بالشكل الصحيح نتيجة موقعه الجغرافي الخاطئ، وضيق المساحة والتي لا تتسع لأكثر من 30 شاحنة في أحسن الظروف، كون المركز يستقبل من الموانئ أكثر من 3000 شاحنة وصهريج نقل محروقات، مشيرا إلى أن تفتيش كل شاحنة، يأخذ وقتا كبيرا، ما يحدث أزمة كبيرة في منطقة ذات انحدار شديد.

ولفت إلى أن تسجيل الشركات في العقبة، واستغلال امتياز المنطقة لتخزين عشرات الملايين من البضائع في المستودعات الخاصة في مختلف المناطق، حتى وصل إلى التخزين في “الاحواش”، ما يؤثر على متابعة البضائع ومخزونها ورقابتها.

وأضاف الصرايرة، ان وجود جمارك خاصة تابعة لسلطة العقبة وجمارك عامة، غير مقبول وغير صحيح أن يحدث في أي دولة بالعالم وجود مرجعيتين جمركيتين، مقترحا أن يجري توحيد الجمارك في دائرة الجمارك العامة لتوحيد المرجعية.

وأوضح الصرايرة، ان “معدل العقبة”، لا يمس أو يضر بأي استثمار، انما يوحد المرجعية، وهو أفضل من تشتيت الجهود، مؤكدا أن التعديلات لا تمس أو تتطرق لأي ضرائب جديدة، وقانون المنطقة الخاصة لن يتغير وسيبقى كما هو.

حاويات بضائع في ميناء العقبة- (أرشيفية)

هل فقدت “العقبة الخاصة” الهدف الذي أنشئت من أجله؟

وأفصح عن إنه عندما تتولى إدارة جمارك المنطقة الاقتصادية، فستنفذ قانون المنطقة بما يتعلق بالعمليات الجمركية داخل المنطقة، وستكون مرجعية الجمارك للمفوضية بما يتعلق بكل شيء داخل حدود المنطقة.

وقال الصرايرة إن على الجمارك، وضع نظام مخزون لكل ما يستورد للمنطقة حتى تسهل مراقبته، وتتبع مصير البضائع، إذ أن هناك شكوى من حجم المنطقة الخاصة إلى باقي المحافظات.

وتساءل حول الـ15 سنة التي تسبق 2015؛ فيما تأسست المنطقة العام 2001، فهل كل خمس سنوات يجري تهريب 300 مليون قياساً على هذا التقرير، ليصبح ما جرى تهريبه في الـ20 عاما الماضية على تأسيس المنطقة، مليار ونصف دينار، وهذه مصيبة بحد ذاتها. اذن؛ لا بد من توحيد المرجعية واتباعها للجمارك العامة ذات الخبرات الطويلة وعمرها عمر الدولة الأردنية 100عام.

وقال إنه لا بد من نقل ساحة 4 الحالية من مكانها الى مكان المكتب الموحد للشاحنات، ساحة الانتظار في الراشدية، وإنشاء مركز جمركي متكامل للتخليص على البضائع كون الساحة 4 الحالية، لا تفي بالغرض النموذجي.

وأكد الصرايرة، أنه لا بد من إعادة توسعة مركز جمرك وادي اليتم، ليتلاءم وحجم العمل ولتوفير سُبل السيطرة على حركة الشحن والركاب.

غانم: ضعف المسؤول وعدم التخصص أدخل العقبة لحالة التراجع

الرئيس التنفيذي السابق لشركة تطوير العقبة والخبير الإستراتيجي واللوجستي المهندس غسان غانم، أكد ان بداية المنطقة في العام 2001، تمثل بأنه كان هناك مخطط شمولي سمي بـ”خطة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من 2001- 2021″، وخلال عشرين سنة مضت لم يراجع حسب متطلبات ومتغيرات، كانت ملحة في حينه، خاصة في تخطيط المدن، كون السلطة تحمل صفة مجلس التنظيم الأعلى.

وأكد غانم ان غياب التخطيط أثر على الشركات التي ولدت من رحم المنطقة الخاصة كافة، ويجب ان تحدث والبناء عليها، ومن أبرزها هيكلة السلطة وشركاتها، منتقدا غياب مديريات التخطيط في المنطقة الخاصة وشركاتها، بخاصة وان المنطقة قائمة على التخطيط.

وأشار إلى انه لا يوجد تغول من الحكومة المركزية على سلطة العقبة، بل هناك وصاية، وان ما أوصل العقبة لهذه الحالة من التردي، هو ضعف المسؤول وعدم التخصص، وبالتالي تضطر الدولة للتدخل، مما يضر بالمشروع برمته، ويزيد من ذلك كله تعدد مرجعيات الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى توقف بعض المشاريع الإستراتيجية والمهمة، منها مشروع سكة حديد العقبة وميناء معان البري، وهما مشروعان اساسيان في لبنات اللوجستيات في الأردن، بل في المنطقة بشكل عام، حتى لو أخذا وقتا في تنفيذهما، إلى جانب مشروع ميناء السوائل المتعددة، والذي يفتح عددا كبيرا من المشاريع والفرص الاستثمارية المرادفة، ويوفر المئات من فرص العمل، وهو ميناء متخصص لا يوجد مثله في موانئ البحر الأحمر، ويمكن أن يكون مركزا لإعادة التصدير لمواد سائلة متعددة، أهمها البتروكيماويات.

واقترح غانم، لاعادة الالق إلى مدينة العقبة، إيجاد خطة إستراتيجية للاعوام 2021-2040، وإعادة هيكلة السلطة وشركاتها بما يتناسب والمستجدات، إلى جانب تقنين وصاية الحكومة بقوانين مقبولة وقابلة للتنفيذ، وزيادة نسبة السلطة من الإيراد إلى 50 %، وإلغاء بنود قانون الفوائض عن السلطة وشركاتها لمدة 10 سنوات، لإعادة إحياء المشاريع المحورية والمتوقفة، لاسيما مشروع المطل ومجمع المدارس وميناء السوائل المتعددة والمدينة الرياضية والمركز الثقافي، ومراجعة عقود المشاريع المتعثرة، وإعادة إحياء المشاريع التطويرية في الغويرة، مثل المنتجع البيئي والمشاريع اللوجستية والصناعية، وميناء معان البري وخط سكة الحديد وإحياء منطقة وادي عربة، بالشراكة مع شركة تطوير وادي عربة، برفدها بالمنتجعات السياحية البيئية والزراعية.

البيطار: خلل في التشريعات

وأشار رئيس جمعية فنادق العقبة والمستثمر صلاح الدين البيطار، إلى أن بداية منطقة العقبة كانت رائعة ومبشرة، وسجلت إنجازات كبيرة، لكن بعد فترة فقدنا البوصلة، بسبب تدخلات الحكومة في سلطة العقبة من خلال القوانين والتشريعات التي نزعت صلاحياتها، وأثرت فعليا على الواقع الاستثماري والاقتصادي والسياحي والتجاري.

وأكد البيطار، ان منطقة العقبة ومنذ فترة، لم تُحدّث قوانينها وتشريعاتها، بخاصة فيما يتعلق بالاستثمار وجلب الاستثمارات، لا سيما وان المناطق الاخرى القريبة تعطي حوافز أكبر للمستثمرين، ونجحت باستقطاب مليارات الدولارات.

وبين ان هيكل السلطة في البدايات ولبعد الأزمة العالمية، كان يتجاوب مع المنطقة والظروف المحيطة، ويتفهم متطلبات المستثمرين ويساعد بتذليلها، والآن فإن الجميع يشكي الحالة التي وصلتها العقبة في ظل أزمة “كورونا” وإلى يومنا هذا.

وأكد البيطار أن العقبة اليوم، تبحث عن بداية جديدة منظمة، وشراكة متكاملة بين المواطن والحكومة والمستثمر، ويجب علينا أن نبني رؤية متجددة لها وإستراتيجية واضحة المعالم.

وأشار إلى أنها تشكل 60 % من الاقتصاد الوطني، بمكوناتها وحجم اللوجستيات من منظومات شركات وطنية تصديرية وموانئ ومطار، مشددا على أن المطلوب منها اليوم، أن تكون مقصدا سياحيا مميزا على البحر الأحمر، ومركزا لوجستيا منافسا، ومقصدا استثماريا ذي حوافز واعفاءات جديدة ومميزة.

ولفت إلى أهمية زيارة ولي العهد إلى العقبة، واشارته اللطيفة لتراجعها، والتي تحمل معان كبيرة حول “انحراف السلطة عن مسارها”، إذ يجري اليوم مناقشة وادخالات على قانون السلطة، ما أفقدها الكثير من مواردها المالية وقدرتها على التحديث والتطوير، وتغول بعض الحكومات على قانونها.

وبين أنه لا بد من إعادة الهيكل الإداري للسلطة، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص المحلي بادارتها عبر ممثلي القطاعات المختلفة.

وأضاف البيطار، ان التحديات السياحية التي تواجه مدينة العقبة كبيرة جدا، من أبرزها عدم دعم القطاع السياحي فيها، والحاقها بباقي مناطق المملكة، مع عدم تطبيق الامتيازات التي منحت لباقي مناطق المملكة، إلى جانب أن السلطة فقدت هيبتها ومرجعيتها وأصبحت أمام ازدواجية غير معهودة، بالإضافة إلى عدم استقرار القوانين والأنظمة والتشريعات، بحيث أن استمرارها والانتقاص من مزاياها وتنافسها احبط المستثمرين.

وأوضح البيطار، اننا أمام تحد كبير يتعلق بالانسجام مع المحيط الخارجي، وخصوصا المشاريع الإقليمية الكبرى والتحول الجذري للشقيقة المملكة العربية السعودية، ونظرتها إلى السياحة وتشابه المنتج السياحي في العقبة، بالإضافة لاستحداث مشروع “نيوم”.

وبين أن أسعار الطاقة في العقبة، تشكل تحديا كبيرا للقطاعين السياحي والصناعي، ولا بد من إيجاد البديل عبر الطاقة البديلة والمتجددة، مقترحا ضرورة وجود روزنامة سياحية على المستويين الوطني والدولي، للمساعدة بترويج وتسويق العقبة.

وقال البيطار إن مفهوم (خصوصية العقبة) وهي المحددات غير المنظورة وغير المكتوبة التي يجري تلقينها لأصحاب القرار، وأولها المكون المجتمعي، يفترض أن يكون عامل قوة وميزة نسبية للمنطقة، لكنه أصبح هاجسا مقلقا لصاحب القرار، وبالامكان الرجوع عن القرار وتوقيفه من فئة معينة من المجتمع دون أخرى، وأصبح عدم وجود مكانة مقدرة لقرارات المجلس، والتي يفترض ألا تخرج إلا بعد دراسة مستفيضة لكل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وهنا مكمن الخطورة، إذ أصبحت القرارات غير نافذة.

وحول الهيكل الإداري للسلطة وآلية اتخاذ القرار، قال أعتقد اليوم باننا بحاجة لإعادة هيكلة مجلس المفوضين وطبيعة المهام المنوطة بهم، إذ جرى التعدي على قانون المنطقة الاقتصادية، واستحداث عدة مناصب غير موجودة أصلا عند استحداث السلطة، ومنها الأمين العام للمجلس. اليوم أصبح عمل المفوض روتيني يومي كما في أي مؤسسة عامة، وهذا ليس المطلوب منه كمفوض، ولا يفوتنا هنا تركيبة المجلس وطريقة التوظيف والاختيار لأعضائه من الحكومة عبر التوزيع الجغرافي والمحاصصة التي لا تضع في الحسبان معيار الكفاءة والأداء والسيرة الذاتية، والذي يقودنا إلى مسؤولين غير قادرين على القيام بمهامهم ولقرارات غير ناجزة.

مشاركون في ندوة منطقة العقبة

عبابنة: العقبة اصبحت بيئة استثمارية طاردة

مدير جمرك العقبة السابق خالد عبابنة، بين أن التدخلات الحكومية مضافا إليها التركيبة الاجتماعية، وطبيعة الكثيرين في كادر السلطة الذي كان ينقصه المرونة والتأهيل، وسيطرة الهاجس من انخفاض الإيراد العام، جعل من القائمين عليه يعيشون حالة من القلق وانعدام المرونة، وأثر في البيئة الاستثمارية وجعلها غير محفزة وطاردة للمستثمرين، مضافا إليه ارتفاع أسعار الكهرباء والديزل، وبالتالي؛ التأثير على المستثمرين، والذي غادر بعضهم العقبة وبعضهم الآخر يفكر بالخروج ونقل استثماراته، بعد حالة الهلع التي أصابتهم خلال السنوات الأخيرة بتغير الانظمة والتشريعات دون سابق إنذار، وتحميلهم مبالغ مالية كبيرة خارج تفكير وحسابات المستثمر، ما يجسد لدى أي مستثمر قادم جديد، ان البيئة الاستثمارية طاردة.

وشدد عبابنة على أن التعرفة الضريبية، يجب أن تبقى في أدنى حد ممكن، لا أن تزيد الضريبة وتساويها بعمان والمحافظات الأخرى كما هو مطروح في قانون معدل يناقش الآن في مجلس النواب، ضارباً مثلا لدول اخرى، كيف استقطبت الاستثمارات العالمية وبحوافز وامتيازات ضريبية وجمركية لا مثيل لها، كمصر ومناطقها المؤهلة ودبي وسنغافورة، ونماذج كثيرة من دول شرق آسيا، جازما بان النموذج التركي في استقطاب الاستثمارات الأردنية يجب ان نتوقف عند حده.

وقال إن التشريع يجب أن يكون مرنا وعمليا وشفافا في التطبيق، بغض النظر عن عودة الجمارك الفرع للأصل أو غير ذلك، وأن تحدد الصلاحيات ويفوضها، وتعالج الاختلالات بين الجانب الأمني والاقتصادي وينهي المزاجية.

وبين أن إدارة شركة ميناء الحاويات وعملها على نظام decreasing pool والحجز وفك الحجز للتحميل والتنزيل، وطلب الشاحنات، وما يتبعه من تأثير على الوقت والكلفة (زمن المكوث) لها دور مهم، ليس فقط بإفشال الفكرة ولكن بإفشال منظومة عمل الموانئ، التي لولا الحصرية الممنوحة من الحكومة لاستيراد البضائع بالحاويات من العقبة فقط، لتعطل الميناء وأصبح مهجورا في ظل منافسة موانئ بيروت واللاذقية وحيفا.

وبين عبابنة ان ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة بشكل عام، والعقبة بشكل خاص لطبيعة طقسها، ساهم بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح الآلاف من العمال، وأدى إلى عزوف وهروب الكثير من المصانع والمستثمرين وإفشال روح الفكرة.

المجالي: يجب أن يكون هناك أصحاب قرار مؤهلين ليخدموا العقبة

الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة المدن الصناعية والفوسفات الأردنية عامر المجالي، قال إن رؤية جلالة الملك للعقبة، أن تكون مدينة على مستوى سنغافورة العرب، وان نجاح التجربة سيعممها على مناطق المملكة كافة، مؤكدا ان العقبة نجحت في جانب واخفقت كثيرا في عدة جوانب.

وبين ان الذي تم إنجازه وشاركت فيه موجود من 2001- 2021، وموزع على أساس استدامة المشاريع، وبدراسة عميقة، أبرزها قطاعات النقل والميناء والسياحة واللوجستيات، وفي بعض السنوات لم يراجع حسب معطيات المنطقة والتحديات التي عصفت بها كغيرها من مدن العالم السياحية والاستثمارية.

وبين المجالي ان الاستثمار حلقة متكاملة، ما يعني ان القرار بأي عمل في العقبة يجب ان يتخذ من العقبة، وأي تأخير يحدث سيؤثر على المستثمر، مما يعني عزوفه والانتقال الى مناطق اخرى.

وأكد أن العقبة حاليا تراجعت وابتعدت عن الخطة التي رسمت لها، مشددا على أن يكون في العقبة أصحاب قرار مؤهلين ذوي خبرة، يخدمون العقبة واستثماراتها ويسوقونها من جديد، لتتميز بالنجاح كما تصور جلالة الملك وتابعه ولي العهد.

وأضاف المجالي وهو من شارك بوضع قانون السلطة العام 2001، ان القانون في ظل المتغيرات يجب ان تعدل بعض بنوده وتشريعاته، بالإضافة الى اتمتة الإجراءات عبر نافذة استثمارية واحدة، وهذا يقاس عالميا بنجاح المدن.

مشاركون في الندوة – (تصوير ساهر قدارة)

المصري: العقبة ما تزال خاوية وفيها إنجازات عظيمة لمن أراد الإنجاز

وبين الناشط الاجتماعي ومدير غرفة تجارة العقبة سابقا عامر المصري، انه لا يوجد نية حقيقية لدى المسؤولين في عمان والعقبة بإصلاح مسيرة العقبة، التي انحرفت عن مسارها الا بتدخل جلالة الملك وولي العهد.

وبين ان هناك قوى شد عكسي تُحيّد المسيرة برغم تشكيل عدة لجان بأمر من جلالة الملك، ولكننا لم نر أيا من توصياتها، بل زادت الأمر سوءا عندما طبقت قرارات دمرت العقبة.

وأشار المصري إلى أن العقبة ما تزال خاوية وفيها إنجازات عظيمة لمن أراد ان ينجز، مؤكدا ان بعض المشاريع الحالية وغير المستكملة، والتي اوقفت، هي سبب إخفاق العقبة، بحيث سجلت أكثر من 40 شركة لأحد المشاريع العملاقة وهي وهمية وغير موجودة على أرض الواقع الى اليوم.

وبين ان وجود 20 مليار دينار كاستثمار حقيقي وفعلي على أرض العقبة غير صحيح، وعار عن الصحة، وهو ما يتغنى به المسؤولون منذ سنوات، والحقيقي على ارض الواقع مختلف تماما.

ونوه إلى أن العقبة حاليا لا يوجد فيها أكثر من 1000 غرفة فندقية، وانشئت هذه الغرف قبل انشاء مشروع المنطقة الخاصة، وهي حاليا بديلة عن غرف فندقية هدمت فنادقها من اجل التطوير وتأهيل المنطقة، اي انه بعد 20 عاماً بقي عدد الغرف الفندقية كما هو بخاصة تصنيف الـ5 نجوم، مضافاً اليها بقية الغرف الفندقية من تصنيفات أخرى أنشئت خلال عمر المشروع.

وقال المصري، ان استثمارات ابناء العقبة لا تقل أهمية عن استثمارات عملاقة وتضاهيها بالمبالغ، مشيرا إلى أن أي قرار غير مدروس أو تعديل على قانون السلطة جمركيا وضريبيا، سيؤثر بالدرجة الأولى على مصالح أبناء العقبة الذين أقاموا استثماراتهم، وعلى استثمارات كبيرة ومهمة بالعقبة.

وأكد أن التهريب الحقيقي للبضائع منظم والجمارك شريكة فيه ليس أشخاصا وموظفين، بل اقصد هنا بالتخمين الجمركي، مشيرا إلى أن البضائع التي تخرج من العقبة الى عمان يكون تخمينها أقل من تخمين بضائع موجودة بالعقبة.