العقبة الاقتصادية تبحث تطوير البنية التحتية في المدينة

أحمد الرواشدة- بحث مفوض المدينة والإقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبدالله النجادات مع مجلس غرفة تجارة العقبة أوجه التعاون والتشارك في تقديم أفضل الخدمات في قطاع البنية التحتية لقطاع التجاري في الأسواق التجارية.

واكد النجادات على أهمية التعاون والتشارك مع غرفة التجارة باعتبارها شريك استراتيجي لتنفيذ برامج ومشاريع السلطة التي تستهدف تطوير وتحسين البنية التحتية في مدينة العقبة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والتجار.

وأضاف النجادات أن السلطة بالتعاون مع مجلس غرفة التجارة تسعى لتنظيم المنشآت التجارية وتصويب أوضاعها واستكمال إجراءات الترخيص، حيث أعطت مهلة لغاية تاريخ 4 / 6 / 2023 للمنشآت التجارية المخالفة للقيام باستكمال اجراءات الترخيص وتصويب أوضاعها بشكل قانوني يضمن ممارسة أعمالها ضمن التشريعات الناظمة لأعمالها في المنطقة الخاصة.

وبدوره قال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد الكسواني اننا في غرفة التجارة نعتز بشراكتنا مع السلطة ويأتي هذا اللقاء لمناقشة المشاريع والبرامج والمبادرات المتسقبلية المشتركة مع السلطة والتي تهدف اضفاء الجمالية على الأسواق التجارية والمرافق العامة بما يساهم في تعزيز الحركة التجارية في المدينة.

وأشار الكسواني انه تم بحث العديد من الملفات التي تهم القطاع التجاري على مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة للقطاع التجاري بالاضافة الى توفير الخدمات العامة للمواطنين وتسهيل الحركة التجارية.

جدير بالذكر بأن الاجتماع الذي عقد في مركز خدمات المدينة حضره أعضاء مجلس غرفة التجارة سلامة المعايطة وأسامه أبو طالب وموسى رزق ومدير خدمات المدينة المهندس علاء الرواشدة.