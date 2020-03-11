“العقبة الاقتصادية” ترفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة

احمد الرواشدة

العقبة – بحث اجتماع عقد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين القادميين.

واطلعت الجهات المعنية، بحضور مفوض المدينة المهندس عبدالله ياسين، ومدراء الدوائر المعنية في السلطة وشركة تطوير العقبة وشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ ومديرية أشغال العقبة شركة الكهرباء وشركة المياة وشركة أورباسير بتنفيذ خطة الطوارئ، على جاهزية الكوادر والآليات حسب خطة الطوارئ، للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد ياسين على تركيز الجهود والتعاون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة من خلال رفع مستوى الجاهزية والاستعداد وتوزيع الفرق الميدانية والآليات والمركبات حسب خطة الطوارئ لخدمة العقبة والمواطن وسير الحياة بشكل طبيعي.

ونوه ياسين الى ضرورة العمل بنفس الروح التي سادت خلال الظروف الجوية السابقة، بما يعزز نجاحات العمل المؤسسي الذي يتحقق بتضافر جميع الجهود، بالاضافة للتنسيق مع القطاع الخاص بهدف الاستعانة بالآليات والمركبات الكافية لإنجاز العمل وفق المطلوب والبناء على اقصى توقعات الحالة الجوية.

ومن الجدير ذكره انه تم تنفيذ أعمال الصيانة و اعمال التفقد لشبكة تصريف مياه الأمطار وتنظيفها لضمان عملها إضافة لتفقد مجاري السيول والاودية والسدود.