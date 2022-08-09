“العقبة الاقتصادية” و”تجارة الخليل” يبحثان تعزيز التبادل التجاري

أحمد الرواشدة- بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارة الخليل اليوم في مبنى السلطة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الطرفين عبر مؤاني العقبة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الحركة التجارية.

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت خلال استقباله رئيس وأعضاء غرفة تجارة الخليل و30 رجل اعمال من مدينة الخليل بحضور نائب الرئيس مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن ومدير جمرك العقبة عقيد جمارك أحمد العكاليك ونائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي ورئيس لجنة نقابة التخليص في العقبة محمد جلال ، أن البلدين الشقيقين تربطهما علاقات اجتماعية واقتصادية عميقة ومشتركة العلاقات و التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المنافع بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.

واستعرض بخيت خلال لقائه الوفد اهم الفرص والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الخاصة وضرورة فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري ، وتجاوز التحديات والعقبات التي تقف حائلا أمام زيادة مبادلاتهما التجارية، عبر ميناء العقبة.

واضاف ان كافة القضايا والمعيقات التي تواجه حركه النقل من ميناء العقبه الى الخليل وفلسطين المحتلة سيتم وضع حلول لها بالشراكة مع الحكومة وذلك في اطار تعزيز التعاون والتخفيف على الاشقاء التجار في فلسطين.

بدوره اكد عبده ادريس رئيس مجلس اداره غرفة صناعة وتجارة الخليل ان اهمية زيارة اليوم للعقبة تأتي ضمن اطار تعزيز التبادل التجاري ما بيننا وبين الاشقاء بالاردن حول خط نقل البضائع عن طريق ميناء العقبه والاطلاع على الفرص والحوافز الاستثمارية في منطقة العقبة الخاصة مؤكدا أن العقبة هي وجهة استثمارية نتطلع للاستثمار فيها.

واضاف ان التبادل التجارية مع الاردن موضوع استراتيجي وله علاقة بتيسير سبل الاستثمار بالعقبة لتوصيل العلاقات الاخوية وانعكاساتها على تطور العلاقات الاردنيه الفلسطينية وما يحتاجة التجار في فلسطين المحتلة من مواد مختلفه من خلال ميناء العقبة.